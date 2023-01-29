29 января 2023

Bild: ведомство Шольца начало слежку за главой МИД, заявившей о войне с РФ

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Ведомство Олафа Шольца организовало слежку за главой МИД Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца организовало слежку за главой МИД Анналеной Бербок с целью фиксации ее недочетов в работе, поскольку ранее она заявила о том, что Запад ведет на Украине войну против России. Об этом рассказал источник в правительстве ФРГ.

«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», — сообщил источник в Бундестаге. Его слова цитирует немецкое издание Bild.

Организация подобного процесса связана с заявлением Бербок во время выступления в ПАСЕ, где она сказала о том, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне специальной военной операции. Это вызвало резко негативную реакцию в Бундестаге: министра призвали взять свои слова обратно. Шольц, однако, заступился за Бербок, сказав, что Германия не допустит войны с Россией. Граждане страны, в свою очередь, подвергли министра жесткой критике, призвав отправить Бербок в отставку.

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Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца организовало слежку за главой МИД Анналеной Бербок с целью фиксации ее недочетов в работе, поскольку ранее она заявила о том, что Запад ведет на Украине войну против России. Об этом рассказал источник в правительстве ФРГ. «В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», — сообщил источник в Бундестаге. Его слова цитирует немецкое издание Bild. Организация подобного процесса связана с заявлением Бербок во время выступления в ПАСЕ, где она сказала о том, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне специальной военной операции. Это вызвало резко негативную реакцию в Бундестаге: министра призвали взять свои слова обратно. Шольц, однако, заступился за Бербок, сказав, что Германия не допустит войны с Россией. Граждане страны, в свою очередь, подвергли министра жесткой критике, призвав отправить Бербок в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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