С водителем маршрутки в полиции пообещали провести воспитательную беседу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска (Челябинская область) пожаловались в социальных сетях на водителя маршрутки, который не только крыл матом пассажиров, но и плевался в окно на других участников дорожного движения. В полиции города пообещали провести с маршрутчиком-хамом воспитательную беседу.

«Я уезжала с остановки Казачьего рынка на 15 маршрутке, водитель всю дорогу матом крыл пассажиров. На химчистке бабулька выходила и держалась за дверь, было скользко и тут он начал орать, чтобы она отпустила дверь, что ему надо ехать. Я начала объяснять ему, что это престарелый человек, на что в ответ услышала: „Закрой свою пасть“», — рассказала Ксения Хорешко в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» и выложила фотографию маршрутного такси.

Жительница Магнитогорска также сообщила, что по пути водитель открыл окно и плевался в машину с пожилым водителем за то, что тот случайно его подрезал. Женщина попросила обратить внимание таксопарка на данного водителя и принять соответствующие меры.

Сотрудники полиции Магнитогорска оперативно отреагировали и призвали всех участников дорожного движения проявлять взаимное уважение. Они заверили, что обязательно проведут работу с данным водителем и его руководством о соблюдении вежливого и корректного отношения к пассажирам.

Жители отмечают, что водитель этой маршрутки уже неоднократно хамил пассажирам Фото: Ксения Хорешко в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»