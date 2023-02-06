В Нижневартовске назвали сроки открытия крупного торгового центра

Крупный торговый центр в Нижневартовске отроют в конце марта

07 февраля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Торговый центр отроют в конце марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новый торгово-спортивный центр возле Комсомольского озера в Нижневартовске (ХМАО) планируют открыть в конце марта. Об этом URA.RU сообщили в компании застройщика. «Представитель холдинга компаний „Югра-Строй“ подтвердил информацию об открытии спортивно-досугового центра, расположенного по адресу Нижневартовск, улица Северная 15, в конце первого квартала 2023 года», — сообщил журналисту агентства руководитель отдела брокериджа и маркетинга Анатолий Мухачев. На первом этаже ТЦ расположатся магазины, а на втором будет спортивный центр. По информации застройщика, среди ритейлеров в торговом комплексе будут представлены как местные компании, так и федеральные сети. «В состав арендаторов на первом этаже комплекса войдут магазины: продукты питания, аптека, оптика, электроника, дрогери, хозяйственные товары, пекарня, разливные напитки, рестораны быстрого питания, барбершоп», — добавляет Мухачев. Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр готовят ко вводу в эксплуатацию. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить объект. По его мнению, подобный формат ТЦ хорошо подходит для возведения в условиях сложившейся внутригородской застройки.

Новый торгово-спортивный центр возле Комсомольского озера в Нижневартовске (ХМАО) планируют открыть в конце марта. Об этом URA.RU сообщили в компании застройщика. «Представитель холдинга компаний „Югра-Строй“ подтвердил информацию об открытии спортивно-досугового центра, расположенного по адресу Нижневартовск, улица Северная 15, в конце первого квартала 2023 года», — сообщил журналисту агентства руководитель отдела брокериджа и маркетинга Анатолий Мухачев. На первом этаже ТЦ расположатся магазины, а на втором будет спортивный центр. По информации застройщика, среди ритейлеров в торговом комплексе будут представлены как местные компании, так и федеральные сети. «В состав арендаторов на первом этаже комплекса войдут магазины: продукты питания, аптека, оптика, электроника, дрогери, хозяйственные товары, пекарня, разливные напитки, рестораны быстрого питания, барбершоп», — добавляет Мухачев. Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр готовят ко вводу в эксплуатацию. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить объект. По его мнению, подобный формат ТЦ хорошо подходит для возведения в условиях сложившейся внутригородской застройки.