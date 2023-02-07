07 февраля 2023

В Челябинске задержали грабителей, напавших на подростка с битой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
На подростка напали и угрожали битой Фото:

В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего и хищении его имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции города.

«В полицию обратился молодой человек, 2005 года рождения, с заявлением о хищении у него мобильного телефона, серебряного кольца и цепочки. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей. Потерпевший пояснил, что у дома по Свердловскому проспекту на него напали двое молодых людей и, угрожая битой, похитили личное имущество, после чего скрылись. Были задержаны не работающие местные жители, 1998 и 1999 годов рождений, один из которых ранее судим», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали место проживания задержанных, изъяли похищенную цепочку и бейсбольную биту. Остальное злоумышленники реализовали, выручкой распорядились по своему усмотрению. В отношении подозреваемых следователями СО по Курчатовскому району СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

На 17-летнего подростка напали рядом с домом
Фото:
Подозреваемыми оказались 25 и 24-летние жители Челябинска, один из которых ранее судим
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего и хищении его имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции города. «В полицию обратился молодой человек, 2005 года рождения, с заявлением о хищении у него мобильного телефона, серебряного кольца и цепочки. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей. Потерпевший пояснил, что у дома по Свердловскому проспекту на него напали двое молодых людей и, угрожая битой, похитили личное имущество, после чего скрылись. Были задержаны не работающие местные жители, 1998 и 1999 годов рождений, один из которых ранее судим», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники правоохранительных органов обыскали место проживания задержанных, изъяли похищенную цепочку и бейсбольную биту. Остальное злоумышленники реализовали, выручкой распорядились по своему усмотрению. В отношении подозреваемых следователями СО по Курчатовскому району СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...