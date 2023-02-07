На подростка напали и угрожали битой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего и хищении его имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции города.

«В полицию обратился молодой человек, 2005 года рождения, с заявлением о хищении у него мобильного телефона, серебряного кольца и цепочки. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей. Потерпевший пояснил, что у дома по Свердловскому проспекту на него напали двое молодых людей и, угрожая битой, похитили личное имущество, после чего скрылись. Были задержаны не работающие местные жители, 1998 и 1999 годов рождений, один из которых ранее судим», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали место проживания задержанных, изъяли похищенную цепочку и бейсбольную биту. Остальное злоумышленники реализовали, выручкой распорядились по своему усмотрению. В отношении подозреваемых следователями СО по Курчатовскому району СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

На 17-летнего подростка напали рядом с домом Фото: паблик «Полиция Челябинска» в «ВКонтакте»