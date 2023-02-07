07 февраля 2023

Челябинка стала миллионером, выиграв в лотерею, и от счастья едва не разбила телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, оплата, лотерея, лотереи
На выигрыш победительница приобретет двухкомнатную квартиру Фото:

Жительница Челябинской области Ирина Белова выиграла в лотерею более 5 млн рублей. От счастья женщина едва не разбила телефон. Об этом сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе регионального УФПС.

«Выиграла 5 млн 558 тысяч 120 рублей в лотерею „Все или ничего“. Я купила судьбоносный билет в мобильном приложении и о победе узнала сразу: от шока у меня затряслись руки, и я даже отшвырнула телефон на диван», — заявила Белова.

Победительница отметила, что родные часто отговаривали ее от покупки билетов и говорили, что крупную сумму она никогда не выиграет. На выигрыш победительница приобретет двухкомнатную квартиру в новостройке. На оставшуюся сумму Ирина собирается поехать в путешествие.

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Жительница Челябинской области Ирина Белова выиграла в лотерею более 5 млн рублей. От счастья женщина едва не разбила телефон. Об этом сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе регионального УФПС. «Выиграла 5 млн 558 тысяч 120 рублей в лотерею „Все или ничего“. Я купила судьбоносный билет в мобильном приложении и о победе узнала сразу: от шока у меня затряслись руки, и я даже отшвырнула телефон на диван», — заявила Белова. Победительница отметила, что родные часто отговаривали ее от покупки билетов и говорили, что крупную сумму она никогда не выиграет. На выигрыш победительница приобретет двухкомнатную квартиру в новостройке. На оставшуюся сумму Ирина собирается поехать в путешествие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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