Челябинка стала миллионером, выиграв в лотерею, и от счастья едва не разбила телефон

Жительница Челябинской области Ирина Белова выиграла в лотерею более 5 млн рублей. От счастья женщина едва не разбила телефон. Об этом сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе регионального УФПС.
«Выиграла 5 млн 558 тысяч 120 рублей в лотерею „Все или ничего“. Я купила судьбоносный билет в мобильном приложении и о победе узнала сразу: от шока у меня затряслись руки, и я даже отшвырнула телефон на диван», — заявила Белова.
Победительница отметила, что родные часто отговаривали ее от покупки билетов и говорили, что крупную сумму она никогда не выиграет. На выигрыш победительница приобретет двухкомнатную квартиру в новостройке. На оставшуюся сумму Ирина собирается поехать в путешествие.
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