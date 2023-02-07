Челябинка стала миллионером, выиграв в лотерею, и от счастья едва не разбила телефон

08 февраля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

На выигрыш победительница приобретет двухкомнатную квартиру Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Челябинской области Ирина Белова выиграла в лотерею более 5 млн рублей. От счастья женщина едва не разбила телефон. Об этом сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе регионального УФПС. «Выиграла 5 млн 558 тысяч 120 рублей в лотерею „Все или ничего“. Я купила судьбоносный билет в мобильном приложении и о победе узнала сразу: от шока у меня затряслись руки, и я даже отшвырнула телефон на диван», — заявила Белова. Победительница отметила, что родные часто отговаривали ее от покупки билетов и говорили, что крупную сумму она никогда не выиграет. На выигрыш победительница приобретет двухкомнатную квартиру в новостройке. На оставшуюся сумму Ирина собирается поехать в путешествие.

Жительница Челябинской области Ирина Белова выиграла в лотерею более 5 млн рублей. От счастья женщина едва не разбила телефон. Об этом сообщили URA.RU 8 февраля в пресс-службе регионального УФПС. «Выиграла 5 млн 558 тысяч 120 рублей в лотерею „Все или ничего“. Я купила судьбоносный билет в мобильном приложении и о победе узнала сразу: от шока у меня затряслись руки, и я даже отшвырнула телефон на диван», — заявила Белова. Победительница отметила, что родные часто отговаривали ее от покупки билетов и говорили, что крупную сумму она никогда не выиграет. На выигрыш победительница приобретет двухкомнатную квартиру в новостройке. На оставшуюся сумму Ирина собирается поехать в путешествие.