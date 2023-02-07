Главе Сургута доложили о перспективах развития нового района города

В районе появится 26 многоэтажек, 2 школы и 4 садика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута сообщила о судьбе двух отдаленных микрорайонов города — «Марьина гора» и «Голд Фиш». В ближайшие годы там появится несколько десятков многоэтажных домов, 2 школы и 4 садика. Об этом во время оперативного штаба главе Сургута Андрею Филатову сообщил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города Сергей Алексеев, передает корреспондент URA.RU.

«В 2024 году запланирован ввод детского сада и школы. Площадь территории „Марьина гора“ совместно с „Голд Фиш“ составляет 152 гектара. На данной территории запланировано строительство 26 многоквартирных домов — это около 400 тысяч квадратных метров. 2 школы, 4 садика на 300 мест каждый, спортивный комплекс с бассейном», — сообщил Алексеев.

Кроме этого, в микрорайоне появится торговый и медицинский центры. Также будут оборудованы площадки для выгула собак. «Предусмотрено создание парковочных мест, достаточных для жителей и гостей микрорайона. Также на территории предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. Численность населения микрорайона составит более 18 тысяч жителей», — добавил Алексеев.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута готова досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Квартиры переселенцы будут получать в многоэтажках микрорайона «Марьина гора».