Качество жизни в регионах оценивалось по десяти показателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в ТОП-20 рейтинга качества жизни регионов. Об этом сообщило Агенство стратегических инициатив (АСИ).

«Челябинская область — на 15 месте среди всех российских субъектов, ее соседями в рейтинге стали Свердловская область (14 место) и Чувашская Республика (16 место). Данные приведены по итогам 2022 года», — сообщило АСИ.

Первые три места рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. В ТОП-20 предыдущего рейтинга, составленного по итогам 2021 года, Челябинская область не входила.

Рейтинг составляется в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ) — комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в десяти различных сферах: медицинское обслуживание; образование и развитие; жилье и инфраструктура; потребление и досуг; чистота и экология; инклюзивность и равенство; безопасность; социальная защита; государственные услуги и сервисы; возможности для работы и своего дела. Результаты рейтинга были представлены Владимиру Путину 9 февраля.