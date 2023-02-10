Челябинский депутат Госдумы высказалась об отмене концерта Инстасамки

11 февраля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова считает победой отмену концерта Инстасамки в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что отмена концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой), запланированного в Челябинске на 26 марта, является общей победой с педагогической и родительской общественностью региона. Об этом она заявила в соцсетях. «Концерт Инстасамки, который был запланирован в Челябинске на 26 марта, перенесли на следующий год. Без уточнения причин. Считаю это нашей общей победой с педагогической и родительской общественностью региона!» — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий добавила, что уже несколько лет получает многочисленные обращения родителей с жалобами на выступления данной певицы. По словам Лантратовой, недавно аналогичное обращение пришло от педагогов с просьбой запретить ее концерты, так как они считают такое поведение развратным. На основе этих жалоб Лантратова направила запрос в Следственный комитет Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль данное творчество. «Даже не так страшны нецензурные выражения (хотя это тоже, конечно, плохо), сколько образ, который она в них создает. Женщины, готовой за деньги на все. А также разврат, алкоголь, наркотики», — добавила Лантратова, уточнив, что певица сама не собиралась продолжать выступать в России. Ранее стало известно, что в ряде регионов отменили концерты Инстасамки. За помощь в этом направлении губернаторов и мэров регионов поблагодарила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что отмена концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой), запланированного в Челябинске на 26 марта, является общей победой с педагогической и родительской общественностью региона. Об этом она заявила в соцсетях. «Концерт Инстасамки, который был запланирован в Челябинске на 26 марта, перенесли на следующий год. Без уточнения причин. Считаю это нашей общей победой с педагогической и родительской общественностью региона!» — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий добавила, что уже несколько лет получает многочисленные обращения родителей с жалобами на выступления данной певицы. По словам Лантратовой, недавно аналогичное обращение пришло от педагогов с просьбой запретить ее концерты, так как они считают такое поведение развратным. На основе этих жалоб Лантратова направила запрос в Следственный комитет Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль данное творчество. «Даже не так страшны нецензурные выражения (хотя это тоже, конечно, плохо), сколько образ, который она в них создает. Женщины, готовой за деньги на все. А также разврат, алкоголь, наркотики», — добавила Лантратова, уточнив, что певица сама не собиралась продолжать выступать в России. Ранее стало известно, что в ряде регионов отменили концерты Инстасамки. За помощь в этом направлении губернаторов и мэров регионов поблагодарила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.