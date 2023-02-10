Челябинский депутат Госдумы высказалась об отмене концерта Инстасамки

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что отмена концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой), запланированного в Челябинске на 26 марта, является общей победой с педагогической и родительской общественностью региона. Об этом она заявила в соцсетях.
«Концерт Инстасамки, который был запланирован в Челябинске на 26 марта, перенесли на следующий год. Без уточнения причин. Считаю это нашей общей победой с педагогической и родительской общественностью региона!» — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Парламентарий добавила, что уже несколько лет получает многочисленные обращения родителей с жалобами на выступления данной певицы. По словам Лантратовой, недавно аналогичное обращение пришло от педагогов с просьбой запретить ее концерты, так как они считают такое поведение развратным. На основе этих жалоб Лантратова направила запрос в Следственный комитет Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль данное творчество.
«Даже не так страшны нецензурные выражения (хотя это тоже, конечно, плохо), сколько образ, который она в них создает. Женщины, готовой за деньги на все. А также разврат, алкоголь, наркотики», — добавила Лантратова, уточнив, что певица сама не собиралась продолжать выступать в России.
Ранее стало известно, что в ряде регионов отменили концерты Инстасамки. За помощь в этом направлении губернаторов и мэров регионов поблагодарила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
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