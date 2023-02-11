Магнитогорец погиб из-за непотушенного окурка

12 февраля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Огонь распространился на предметы обихода, площадь пожара составила 5 кв. м Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области мужчина погиб в пожаре из-за неосторожности при курении. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщило региональное МЧС. «Сообщение поступило 11 февраля в 4.58. Через 5 минут прибыли на место. Горели вещи б/у в квартире на 3 этаже на площади 5 кв. м. В 5.16 ликвидировали возгорание. В результате пожара погиб мужчина. Работало 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-служб МЧС по Челябинской области. Как рассказали очевидцы, пожар случился в квартире на проспекте Карла Маркса. С начала года в Магнитогорске это уже второй случай гибели человека из-за непотушенного окурка.

В Магнитогорске Челябинской области мужчина погиб в пожаре из-за неосторожности при курении. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщило региональное МЧС. «Сообщение поступило 11 февраля в 4.58. Через 5 минут прибыли на место. Горели вещи б/у в квартире на 3 этаже на площади 5 кв. м. В 5.16 ликвидировали возгорание. В результате пожара погиб мужчина. Работало 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-служб МЧС по Челябинской области. Как рассказали очевидцы, пожар случился в квартире на проспекте Карла Маркса. С начала года в Магнитогорске это уже второй случай гибели человека из-за непотушенного окурка.