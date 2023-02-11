11 февраля 2023
10 февраля 2023

Магнитогорец погиб из-за непотушенного окурка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Огонь распространился на предметы обихода, площадь пожара составила 5 кв. м Фото:

В Магнитогорске Челябинской области мужчина погиб в пожаре из-за неосторожности при курении. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщило региональное МЧС.

«Сообщение поступило 11 февраля в 4.58. Через 5 минут прибыли на место. Горели вещи б/у в квартире на 3 этаже на площади 5 кв. м. В 5.16 ликвидировали возгорание. В результате пожара погиб мужчина. Работало 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-служб МЧС по Челябинской области.

Как рассказали очевидцы, пожар случился в квартире на проспекте Карла Маркса. С начала года в Магнитогорске это уже второй случай гибели человека из-за непотушенного окурка.

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В Магнитогорске Челябинской области мужчина погиб в пожаре из-за неосторожности при курении. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщило региональное МЧС. «Сообщение поступило 11 февраля в 4.58. Через 5 минут прибыли на место. Горели вещи б/у в квартире на 3 этаже на площади 5 кв. м. В 5.16 ликвидировали возгорание. В результате пожара погиб мужчина. Работало 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-служб МЧС по Челябинской области. Как рассказали очевидцы, пожар случился в квартире на проспекте Карла Маркса. С начала года в Магнитогорске это уже второй случай гибели человека из-за непотушенного окурка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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