В Екатеринбурге на ремонт кабинетов участковых выделят 15 млн рублей

13 февраля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Участковым уполномоченным полиции Екатеринбурга улучшат рабочие условия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На ремонт помещений, где работают екатеринбургские участковые, власти выделили субсидию в размере 14,9 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области. «Правительство [региона] постановляет: утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальным образованиям на территории Свердловской области на ремонт помещений […] участковых уполномоченных», — говорится в постановлении. В списке городов, которые получат субсидию, значится только Екатеринбург. Городу выделят 14,9 млн рублей на ремонт кабинетов участковых. Ранее URA.RU сообщало, что правительство региона выделило 100 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк Арены». Эти деньги в качестве приза получила хоккейная команда «СВ Металл», одержав победу в 2022 году в Ночной хоккейной лиге.

На ремонт помещений, где работают екатеринбургские участковые, власти выделили субсидию в размере 14,9 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области. «Правительство [региона] постановляет: утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальным образованиям на территории Свердловской области на ремонт помещений […] участковых уполномоченных», — говорится в постановлении. В списке городов, которые получат субсидию, значится только Екатеринбург. Городу выделят 14,9 млн рублей на ремонт кабинетов участковых. Ранее URA.RU сообщало, что правительство региона выделило 100 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк Арены». Эти деньги в качестве приза получила хоккейная команда «СВ Металл», одержав победу в 2022 году в Ночной хоккейной лиге.