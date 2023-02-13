На вторую очередь «Дацюк Арены» в Екатеринбурге выделили 100 млн

13 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

«Дацюк Арена» открылась в Екатеринбурге в 2016 году, сейчас идет строительство второй очереди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На строительство второй очереди «Дацюк Арены» в Екатеринбурге власти выделили 100 млн рублей. Соответствующее постановление принял кабинет министров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Эти деньги [100 миллионов рублей] в качестве приза получила хоккейная команда „СВ Металл“, одержав победу в 2022 году в Ночной хоккейной лиге. Деньги пойдут на строительство второй очереди „Дацюк Арены“», — говорится в сообщении департамента. Символическую закладку камня второй очереди «Дацюк Арены» провели в сентябре 2022 года. В церемонии принимали участие губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, заслуженный мастер спорта России Павел Дацюк и другие медийные лица региона и страны.

На строительство второй очереди «Дацюк Арены» в Екатеринбурге власти выделили 100 млн рублей. Соответствующее постановление принял кабинет министров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Эти деньги [100 миллионов рублей] в качестве приза получила хоккейная команда „СВ Металл“, одержав победу в 2022 году в Ночной хоккейной лиге. Деньги пойдут на строительство второй очереди „Дацюк Арены“», — говорится в сообщении департамента. Символическую закладку камня второй очереди «Дацюк Арены» провели в сентябре 2022 года. В церемонии принимали участие губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, заслуженный мастер спорта России Павел Дацюк и другие медийные лица региона и страны.