Добровольцы из Урая (ХМАО) отправились для выполнения боевых задач в зону СВО. Накануне их торжественно проводили родные, друзья и коллеги. Соответсвующий пост размести глава города Тимур Закирзянов на своей странице в telegram-канале.
«Урайцев сегодня проводили для выполнения боевых заданий в зоне специальной военной операции. На торжественную отправку собралось множество родственников, друзей и коллег. Все они пришли поддержать мужчин добрыми словами и теплыми объятиями», — поделился мэр. Он пожелал бойцам удачной службы, смело одолевать все трудности и поскорее вернуться домой.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал проводил добровольцев в зону СВО. Он вручил им предметы первой необходимости и пожелал героям терпения и крепости духа.
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