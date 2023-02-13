13 февраля 2023
12 февраля 2023

В ХМАО прокуратура судится с «Газпром энерго» из-за воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал суда. Тюмень, зал суда, судебное заседание, суд, зал судебного заседания
Суд призвал «Газпром энерго» устранить нарушение законодательства о недрах Фото:

Природоохранная прокуратура ХМАО подала иск на «Газпром энерго» из-за незаконного использования водных ресурсов. На официальном сайте прокуратуры говорится, что в ходе проверки на предприятии надзорные органы обнаружили нарушение законодательства о недрах.

«В нарушение действующего законодательства о недрах юридическое лицо осуществляло добычу подземных пресных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в отсутствии документации, уточняющей границы горных отводов. Руководителю общества внесено представление, должностное лицо организации привлечено к административной ответственности», — сказано в публикации.

Прокуратура через суд потребовала от предприятия устранить нарушения. Суд заставил предприятие выполнить требования надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила нарушения при строительстве второго моста через Обь. Ведомство направило представление в адрес руководства генерального подрядчика строительства объекта — «Мостостроя -11».

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Природоохранная прокуратура ХМАО подала иск на «Газпром энерго» из-за незаконного использования водных ресурсов. На официальном сайте прокуратуры говорится, что в ходе проверки на предприятии надзорные органы обнаружили нарушение законодательства о недрах. «В нарушение действующего законодательства о недрах юридическое лицо осуществляло добычу подземных пресных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в отсутствии документации, уточняющей границы горных отводов. Руководителю общества внесено представление, должностное лицо организации привлечено к административной ответственности», — сказано в публикации. Прокуратура через суд потребовала от предприятия устранить нарушения. Суд заставил предприятие выполнить требования надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила нарушения при строительстве второго моста через Обь. Ведомство направило представление в адрес руководства генерального подрядчика строительства объекта — «Мостостроя -11».
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