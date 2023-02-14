Челябинский губернатор уволил первого замглавы минстроя, попавшего под уголовное дело

15 февраля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Гособвинение просит назначить Ивану Белавкину наказание в виде 14,5 лет строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Челябинский губернатор Алексей Текслер отправил 15 февраля в отставку первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе главы региона. Судебный процесс по уголовному делу Белавкину сейчас проходит в Центральном районном суде. «Белавкин написал заявление на увольнение 15 февраля. Его отставка принята», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. В июне 2021 года сотрудники ФСБ прибыли в минстрой, где проходила коллегия и увели Белавкина в наручниках. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) от организации, которая вела реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш. Белавкин до сих пор находится в СИЗО и своей вины признает. В ходе судебных прений 15 февраля гособвинение попросило назначить Белавкину наказание в виде 14,5 лет строгого режима и штрафа на сумму свыше 59 млн рублей. Озвученный штраф составляет пятидесятикратную сумму предполагаемой взятки.

Челябинский губернатор Алексей Текслер отправил 15 февраля в отставку первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе главы региона. Судебный процесс по уголовному делу Белавкину сейчас проходит в Центральном районном суде. «Белавкин написал заявление на увольнение 15 февраля. Его отставка принята», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. В июне 2021 года сотрудники ФСБ прибыли в минстрой, где проходила коллегия и увели Белавкина в наручниках. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) от организации, которая вела реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш. Белавкин до сих пор находится в СИЗО и своей вины признает. В ходе судебных прений 15 февраля гособвинение попросило назначить Белавкину наказание в виде 14,5 лет строгого режима и штрафа на сумму свыше 59 млн рублей. Озвученный штраф составляет пятидесятикратную сумму предполагаемой взятки.