Пермское предприятие запустило линейку бюджетных тканей, чтобы помочь бизнесу

Производитель тканей для спецодежды, униформы для военнослужащих и школьной формы, компания «Чайковский текстиль», расширила линейку бюджетных тканей «Лидер». В компании отметили, что тем самым хотят российским компаниям в условиях сокращения бюджета, указано на сайте предприятия.
«Потребность в разработке новой продуктовой линейки обусловлена общеэкономической ситуацией, сложившейся в стране. Компания „Чайковский текстиль“ представляет возможность российским компаниям в условиях сокращения бюджета выполнить запланированные закупки спецодежды от отечественного производителя», — указано в пресс-релизе.
При этом, как утверждают на предприятии, снижение стоимости не повлекло за собой снижения качества. Цену удалось уменьшить за счет оптимизации технологий. Сейчас предприятие уже начало продавать ткани самых востребованных составов и весов: «Лидер Standard 250» (65%Пэ 35%Хл), «Лидер Комфорт 220» (80%Хл 20%Пэ) и «Лидер Cotton 250» (100%Хл). В дальнейшем планируется расширить линейку.
Ранее URA.RU рассказывало, что группа компаний «Чайковский текстиль» заявила, что может закрыть потребности российского рынка в тканях для школьной формы. Для этого планируется увеличить объем производства в 2-3 раза.
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