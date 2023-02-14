14 февраля 2023

Пермское предприятие запустило линейку бюджетных тканей, чтобы помочь бизнесу

«Чайковский текстиль» в Пермском крае начал продавать бюджетные ткани «Лидер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, одежда, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
Ткани «Лидер» рекомендованы для зимней и летней корпоративной рабочей одежды Фото:

Производитель тканей для спецодежды, униформы для военнослужащих и школьной формы, компания «Чайковский текстиль», расширила линейку бюджетных тканей «Лидер». В компании отметили, что тем самым хотят российским компаниям в условиях сокращения бюджета, указано на сайте предприятия.

«Потребность в разработке новой продуктовой линейки обусловлена общеэкономической ситуацией, сложившейся в стране. Компания „Чайковский текстиль“ представляет возможность российским компаниям в условиях сокращения бюджета выполнить запланированные закупки спецодежды от отечественного производителя», — указано в пресс-релизе.

При этом, как утверждают на предприятии, снижение стоимости не повлекло за собой снижения качества. Цену удалось уменьшить за счет оптимизации технологий. Сейчас предприятие уже начало продавать ткани самых востребованных составов и весов: «Лидер Standard 250» (65%Пэ 35%Хл), «Лидер Комфорт 220» (80%Хл 20%Пэ) и «Лидер Cotton 250» (100%Хл). В дальнейшем планируется расширить линейку.

Ранее URA.RU рассказывало, что группа компаний «Чайковский текстиль» заявила, что может закрыть потребности российского рынка в тканях для школьной формы. Для этого планируется увеличить объем производства в 2-3 раза.

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Производитель тканей для спецодежды, униформы для военнослужащих и школьной формы, компания «Чайковский текстиль», расширила линейку бюджетных тканей «Лидер». В компании отметили, что тем самым хотят российским компаниям в условиях сокращения бюджета, указано на сайте предприятия. «Потребность в разработке новой продуктовой линейки обусловлена общеэкономической ситуацией, сложившейся в стране. Компания „Чайковский текстиль“ представляет возможность российским компаниям в условиях сокращения бюджета выполнить запланированные закупки спецодежды от отечественного производителя», — указано в пресс-релизе. При этом, как утверждают на предприятии, снижение стоимости не повлекло за собой снижения качества. Цену удалось уменьшить за счет оптимизации технологий. Сейчас предприятие уже начало продавать ткани самых востребованных составов и весов: «Лидер Standard 250» (65%Пэ 35%Хл), «Лидер Комфорт 220» (80%Хл 20%Пэ) и «Лидер Cotton 250» (100%Хл). В дальнейшем планируется расширить линейку. Ранее URA.RU рассказывало, что группа компаний «Чайковский текстиль» заявила, что может закрыть потребности российского рынка в тканях для школьной формы. Для этого планируется увеличить объем производства в 2-3 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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