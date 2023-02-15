Житель ХМАО рискует сесть в тюрьму за нелегальный алкогольный бизнес

Жителю ХМАО грозит до трех лет лишения свободы за хранение и попытку сбыта немаркированного алкоголя. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции.
«Установлено что мужчина незаконно приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию. В ходе обыска фургона, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили и изъяли более 320 бутылок с крепкими алкогольными напитками различного наименования. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей: Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», — сообщили в ведомстве.
Общая стоимость изъятого составила 100 тысяч рублей. За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы и штраф.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО посадили торговца суррогатом, от которого умерло 4 человека. Мужчина был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
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