Житель ХМАО рискует сесть в тюрьму за нелегальный алкогольный бизнес

16 февраля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Полиция изъяла 320 бутылок немаркированного крепкого алкоголя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю ХМАО грозит до трех лет лишения свободы за хранение и попытку сбыта немаркированного алкоголя. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции. «Установлено что мужчина незаконно приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию. В ходе обыска фургона, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили и изъяли более 320 бутылок с крепкими алкогольными напитками различного наименования. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей: Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», — сообщили в ведомстве. Общая стоимость изъятого составила 100 тысяч рублей. За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы и штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО посадили торговца суррогатом, от которого умерло 4 человека. Мужчина был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Жителю ХМАО грозит до трех лет лишения свободы за хранение и попытку сбыта немаркированного алкоголя. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции. «Установлено что мужчина незаконно приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию. В ходе обыска фургона, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили и изъяли более 320 бутылок с крепкими алкогольными напитками различного наименования. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей: Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», — сообщили в ведомстве. Общая стоимость изъятого составила 100 тысяч рублей. За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы и штраф. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО посадили торговца суррогатом, от которого умерло 4 человека. Мужчина был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.