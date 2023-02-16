Роструд озвучил результаты расследования ЧП на месторождении в ХМАО

Роструд ХМАО завершил расследование ЧП на Ачимовском месторождении, где бурит нефтяные скважины «Буровая строительная компания» (БСК). Во время происшествия пострадал стропальщик, которому на голову упала труба. В ведомстве сообщили URA.RU, что комиссия квалифицировала это как несчастный случай с тяжелым исходом из-за плохой организации производства.
«В результате проведенного расследования комиссия квалифицировала несчастный случай с тяжелым исходом как связанный с производством и подлежащий учету по месту работы пострадавшего в ООО „БСК“. Установлены причины несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, несоблюдение мер безопасности на объекте, неправильная зацепка (строповка) груза», — указано в ответе на запрос URA.RU в Роструд ХМАО.
Комиссия установила виновных в несчастном случае. На должностных лиц, допустивших нарушение требований безопасности, заведут административное дело — документы направлены в правоохранительные органы. Сам мужчина прошел лечение в больнице и готовится к выписке. Агентство попыталось дозвониться в «Буровую строительную компанию», но звонок корреспондента агентства сбросили.
Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении в ХМАО погиб бурильщик нефтесервисной компании. Рабочий получил травму частью фонтанной арматуры, вырвавшейся под давлением.
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