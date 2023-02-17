Пермяка осудят на семь месяцев за то, что он насмерть задавил свою жену на машине

Мужчине вынесли обвинительный приговор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд Ильинского района (Пермский край) приговорил мужчину к семи месяцам лишения свободы за то, что он насмерть сбил свою жену на автомобиле. Информация содержится в картотеке судебных дел.

«В результате рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде семи месяцев ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу», — указано в документах.

Супруги ехали по трассе Пермь-Ильинский-Филатово и сделали остановку в поле для отдыха. Оба вышли из машины. Затем, чтобы развернуться, мужчина сел за руль и в результате маневра допустил наезд на женщину. В материалах дела говорится, что жена в это время находилась вне поля зрения мужа. Пострадавшая скончалась на месте происшествия после непродолжительного времени. По мнению судьи, смерть наступила из-за неосторожных действий.

О том, что в Перми перед судом предстанет молодой человек, который по неосторожности задавил спящего мужчину, URA.RU писало ранее. Тогда водитель скрылся с места происшествия. Следствием было установлено, что за рулем был 19-летний пермяк. За причинение смерти по неосторожности ему грозило два года тюрьмы.