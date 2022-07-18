18 июля 2022

В Перми водитель случайно задавил спящего человека и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель. Екатеринбург, водитель, шофер
Водителя осудят за убийство по неосторожности Фото:

В Перми перед судом предстанет молодой человек, который по неосторожности задавил спящего мужчину. О происшествии сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Перми.

«Летом 2021 года обвиняемый, выезжая на своем автомобиле с парковки, проехал по участку местности, заросшему травой, где спал пьяный мужчина. В результате наезда, спящий мужчина скончался от полученных травм. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав погибшему первую помощь и не вызвав экстренные службы, за что предстанет перед судом», — рассказали в суде.

Установлено, что за рулем был 19-летний молодой человек. За причинение смерти по неосторожности пермяку грозит два года тюрьмы.

Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который по неосторожности убил приятеля. Обвиняемый пытался оказать другу первую помощь, но перестарался.

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В Перми перед судом предстанет молодой человек, который по неосторожности задавил спящего мужчину. О происшествии сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Перми. «Летом 2021 года обвиняемый, выезжая на своем автомобиле с парковки, проехал по участку местности, заросшему травой, где спал пьяный мужчина. В результате наезда, спящий мужчина скончался от полученных травм. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав погибшему первую помощь и не вызвав экстренные службы, за что предстанет перед судом», — рассказали в суде. Установлено, что за рулем был 19-летний молодой человек. За причинение смерти по неосторожности пермяку грозит два года тюрьмы. Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который по неосторожности убил приятеля. Обвиняемый пытался оказать другу первую помощь, но перестарался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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