В Перми водитель случайно задавил спящего человека и скрылся

Водителя осудят за убийство по неосторожности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми перед судом предстанет молодой человек, который по неосторожности задавил спящего мужчину. О происшествии сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Перми.

«Летом 2021 года обвиняемый, выезжая на своем автомобиле с парковки, проехал по участку местности, заросшему травой, где спал пьяный мужчина. В результате наезда, спящий мужчина скончался от полученных травм. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав погибшему первую помощь и не вызвав экстренные службы, за что предстанет перед судом», — рассказали в суде.

Установлено, что за рулем был 19-летний молодой человек. За причинение смерти по неосторожности пермяку грозит два года тюрьмы.

Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который по неосторожности убил приятеля. Обвиняемый пытался оказать другу первую помощь, но перестарался.