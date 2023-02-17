Жители ХМАО бьют тревогу из-за вейпов

18 февраля 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Жители возмущены открытием магазинов с вейпами и просят проводить беседы с детьми (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ХМАО встревожены увлечением детей и подростков электронными сигаретами и вейпами. Об этом они рассказывают в соцсетях. «Мало того, что в широком доступе в продаже, относительно не дорого, появились одноразовые электронные устройства с веществами, содержащими в том числе никотин, так еще и многие родители „парят“ дома, в полной уверенности, что это не сигареты, поэтому вреда нет. Есть ситуации, когда родители детям сами покупают эти устройства по принципу — лишь бы сигареты не курил», — написал анонимный автор в группе «Что интересного?Покачи» в соцсети «ВКонтакте». «Было бы неплохо устраивать коллективные беседы с целыми классами», — поделился в комментариях Наби Алиев. Некоторые пользователи добавили, что беседы проводятся, а толку от них нет, поэтому нужно принимать меры. «Наверное нужно властям меры принять чтоб в первую очередь эту дрянь не продавали несовершеннолетним в городе», — написала Дарья Дарьина. Эля Алиева возмутилась, что открылась торговая точка. «Еще и магазин открыли по продаже всей этой дряни», — добавила она. В беседе с корреспондентом URA.RU руководитель нейропсихологического реабилитационного центра «Нейроимпульс» в Покачах Вера Габак рассказала, что увлечение вейпами является зависимостью. «Здесь два момента: либо ребенок глушит эмоции, и это может быть не только сигарета, либо он ведомый. Глядя с этих двух точек зрения, работа с зависимостью у детей начинается с работы с родителями», — рассказала психолог. При этом специалист не отмечает роста числа обращений. «Осознанных родителей не так много. Чаще всего уже существует проблема, а ребенок не хочет идти к психологу. В этом случае мы приглашаем родителя, но и он не приходит, общение заканчивается звонком», — отметила она. Габак порекомендовала периодически проводить диагностику детско-родительских отношений еще до того, как ребенок вошел в подростковый возраст. «О многих проблемах взрослые даже не догадываются. Важно уделять ребенку время, общаться. Еще посоветую контактировать со школьными психологами», — рассказала руководитель центра. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и заправочных баллонов к ним из-за угрозы отравления. Запрет инициировала прокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО встревожены увлечением детей и подростков электронными сигаретами и вейпами. Об этом они рассказывают в соцсетях. «Мало того, что в широком доступе в продаже, относительно не дорого, появились одноразовые электронные устройства с веществами, содержащими в том числе никотин, так еще и многие родители „парят“ дома, в полной уверенности, что это не сигареты, поэтому вреда нет. Есть ситуации, когда родители детям сами покупают эти устройства по принципу — лишь бы сигареты не курил», — написал анонимный автор в группе «Что интересного?Покачи» в соцсети «ВКонтакте». «Было бы неплохо устраивать коллективные беседы с целыми классами», — поделился в комментариях Наби Алиев. Некоторые пользователи добавили, что беседы проводятся, а толку от них нет, поэтому нужно принимать меры. «Наверное нужно властям меры принять чтоб в первую очередь эту дрянь не продавали несовершеннолетним в городе», — написала Дарья Дарьина. Эля Алиева возмутилась, что открылась торговая точка. «Еще и магазин открыли по продаже всей этой дряни», — добавила она. В беседе с корреспондентом URA.RU руководитель нейропсихологического реабилитационного центра «Нейроимпульс» в Покачах Вера Габак рассказала, что увлечение вейпами является зависимостью. «Здесь два момента: либо ребенок глушит эмоции, и это может быть не только сигарета, либо он ведомый. Глядя с этих двух точек зрения, работа с зависимостью у детей начинается с работы с родителями», — рассказала психолог. При этом специалист не отмечает роста числа обращений. «Осознанных родителей не так много. Чаще всего уже существует проблема, а ребенок не хочет идти к психологу. В этом случае мы приглашаем родителя, но и он не приходит, общение заканчивается звонком», — отметила она. Габак порекомендовала периодически проводить диагностику детско-родительских отношений еще до того, как ребенок вошел в подростковый возраст. «О многих проблемах взрослые даже не догадываются. Важно уделять ребенку время, общаться. Еще посоветую контактировать со школьными психологами», — рассказала руководитель центра. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и заправочных баллонов к ним из-за угрозы отравления. Запрет инициировала прокуратура.