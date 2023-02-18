Челябинцы компенсировали бойцам фронта сгоревшую палатку со всеми вещами. Видео

19 февраля 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

У бойцов снова есть дом (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы с передовой поблагодарили жителей Копейска Челябинской области, которые отправили им новую теплую палатку. Прежняя сгорела со всеми вещами, сообщили в соцсетях. «Очень сильно хочу поблагодарить группу за все ваши подарки, которые вы нам передаете. Уже в третий раз вы отправляете нам помощь. У нас сгорела палатка, вы прислали нам новую, очень теплую», — говорит на видео, размещенном в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал„в соцсети ‚ВКонтакте‘, боец в балаклаве. Мужчина от имени всех военнослужащих выразил также особую благодарность за авторские вещи, которые присылают на передовую: за вручную связанные носки, за свечки, которые делают дети, а также детские письма и рисунки. Кроме того, бойцы сказали большое спасибо за рации, которые уже были опробованы. Ранее волонтеры полностью снарядили снайпера, передав ему все необходимые вещи от ботинок до современного прицела. Активисты сообщества постоянно держат связь с бойцами и отрабатывают поступившие заявки. Кроме того, в сообществе регулярно собирают и отправляют на передовую посылки с продуктами, лекарствами, одеждой и предметами первой необходимости.

Бойцы с передовой поблагодарили жителей Копейска Челябинской области, которые отправили им новую теплую палатку. Прежняя сгорела со всеми вещами, сообщили в соцсетях. «Очень сильно хочу поблагодарить группу за все ваши подарки, которые вы нам передаете. Уже в третий раз вы отправляете нам помощь. У нас сгорела палатка, вы прислали нам новую, очень теплую», — говорит на видео, размещенном в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал„в соцсети ‚ВКонтакте‘, боец в балаклаве. Мужчина от имени всех военнослужащих выразил также особую благодарность за авторские вещи, которые присылают на передовую: за вручную связанные носки, за свечки, которые делают дети, а также детские письма и рисунки. Кроме того, бойцы сказали большое спасибо за рации, которые уже были опробованы. Ранее волонтеры полностью снарядили снайпера, передав ему все необходимые вещи от ботинок до современного прицела. Активисты сообщества постоянно держат связь с бойцами и отрабатывают поступившие заявки. Кроме того, в сообществе регулярно собирают и отправляют на передовую посылки с продуктами, лекарствами, одеждой и предметами первой необходимости.