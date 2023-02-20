Силовики оцепили отделение «Сбера» в центре Екатеринбурга

20 февраля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Вход в отделение Сбербанка охраняет наряд Росгвардии и сотрудники ЧОПа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В центральному офису Сбербанка в Екатеринбурге съехались силовики. У входа в отделение финансовой организации дежурит наряд Росгвардии и сотрудники ЧОП. Об этом рассказали читатели URA.RU. «В центре Екатеринбурга к отделению на Ленина, 38, подъехал наряд Росгвардии и ЧОПа. Вход обмотали лентой. Говорят, что в отделении обнаружили безхозный предмет», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в «Уральский банк Сбербанка России». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что полиция оцепила отделение «Сбера» в центре Екатеринбурга. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых тогда заявил, что приезд полиции связан с нападением на финансовую структуру грабителя.

В центральному офису Сбербанка в Екатеринбурге съехались силовики. У входа в отделение финансовой организации дежурит наряд Росгвардии и сотрудники ЧОП. Об этом рассказали читатели URA.RU. «В центре Екатеринбурга к отделению на Ленина, 38, подъехал наряд Росгвардии и ЧОПа. Вход обмотали лентой. Говорят, что в отделении обнаружили безхозный предмет», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в «Уральский банк Сбербанка России». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что полиция оцепила отделение «Сбера» в центре Екатеринбурга. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых тогда заявил, что приезд полиции связан с нападением на финансовую структуру грабителя.