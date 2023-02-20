Силовики оцепили отделение «Сбера» в центре Екатеринбурга

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Попытка ограбления отделения Сбербанка. Екатеринбург, курьер, сбербанк
Вход в отделение Сбербанка охраняет наряд Росгвардии и сотрудники ЧОПа Фото:

В центральному офису Сбербанка в Екатеринбурге съехались силовики. У входа в отделение финансовой организации дежурит наряд Росгвардии и сотрудники ЧОП. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В центре Екатеринбурга к отделению на Ленина, 38, подъехал наряд Росгвардии и ЧОПа. Вход обмотали лентой. Говорят, что в отделении обнаружили безхозный предмет», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в «Уральский банк Сбербанка России». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция оцепила отделение «Сбера» в центре Екатеринбурга. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых тогда заявил, что приезд полиции связан с нападением на финансовую структуру грабителя.

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В центральному офису Сбербанка в Екатеринбурге съехались силовики. У входа в отделение финансовой организации дежурит наряд Росгвардии и сотрудники ЧОП. Об этом рассказали читатели URA.RU. «В центре Екатеринбурга к отделению на Ленина, 38, подъехал наряд Росгвардии и ЧОПа. Вход обмотали лентой. Говорят, что в отделении обнаружили безхозный предмет», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в «Уральский банк Сбербанка России». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что полиция оцепила отделение «Сбера» в центре Екатеринбурга. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых тогда заявил, что приезд полиции связан с нападением на финансовую структуру грабителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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