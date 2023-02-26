Суд не стал выпускать из-за решетки директора института УрФУ Шурманова

Суд отказался освобождать из СИЗО директора института УрФУ Евгения Шурманова, подозреваемого в хищении

Евгений Шурманов на каждом заседании просит выпустить его из СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов, обвиненный в хищении субсидий на поддержку спортивной команды, не смог добиться выхода из СИЗО под домашний арест 27 февраля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд апелляционной инстанции оставил судебный акт суда первой инстанции без изменений. Евгений Шурманов останется под стражей», — говорится в сообщении суда.

Ранее Шурманов несколько раз просил выпустить его из СИЗО, перевести под домашний арест, где он сможет исправить проблемы со здоровьем. По его словам, во время нахождения за решеткой, у него усугубились некоторые заболевания, угрожающие жизни.

Силовики считают, что Шурманов похитил областную субсидию на поддержку команды регби. После обысков Шурманова задержали и, опасаясь, что он скроется за границей, отправили в СИЗО.