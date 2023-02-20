20 февраля 2023

Путин дал поручение комиссии, которой руководит челябинский губернатор Текслер

Путин поручил комиссии Госсовета, которую возглавляет челябинский губернатор, заняться казначейскими кредитами
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Поручение Владимира Путина касается механизма поддержки регионов страны Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию России дал поручение комиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Знаю, что многие субъекты Российской Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле, и прошу подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы», — поручил Путин.

Поручение касается казначейских кредитов. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены.

Текслер возглавил комиссию в декабре 2020 года. Также глава региона вошел в состав еще двух комиссий.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию России дал поручение комиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Знаю, что многие субъекты Российской Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле, и прошу подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы», — поручил Путин. Поручение касается казначейских кредитов. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Текслер возглавил комиссию в декабре 2020 года. Также глава региона вошел в состав еще двух комиссий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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