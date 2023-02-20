Путин дал поручение комиссии, которой руководит челябинский губернатор Текслер

Путин поручил комиссии Госсовета, которую возглавляет челябинский губернатор, заняться казначейскими кредитами

21 февраля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Поручение Владимира Путина касается механизма поддержки регионов страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию России дал поручение комиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Знаю, что многие субъекты Российской Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле, и прошу подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы», — поручил Путин. Поручение касается казначейских кредитов. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Текслер возглавил комиссию в декабре 2020 года. Также глава региона вошел в состав еще двух комиссий.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию России дал поручение комиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Знаю, что многие субъекты Российской Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле, и прошу подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы», — поручил Путин. Поручение касается казначейских кредитов. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Текслер возглавил комиссию в декабре 2020 года. Также глава региона вошел в состав еще двух комиссий.