Путин дал поручение комиссии, которой руководит челябинский губернатор Текслер

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию России дал поручение комиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Знаю, что многие субъекты Российской Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле, и прошу подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы», — поручил Путин.
Поручение касается казначейских кредитов. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены.
Текслер возглавил комиссию в декабре 2020 года. Также глава региона вошел в состав еще двух комиссий.
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