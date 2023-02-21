Глава Нижнего Тагила поделился впечатлением от выступления Путина. Фото

21 февраля 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев заявил, что выступление Путина было сильным и честным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию было сильным, взвешенным и честным, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он добавил, что считает запуск программы льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которую анонсировал Путин, важным для сотрудников «Уралвагозавода». «Запуск программы льготного арендного жилья для работников ОПК, которую анонсировал президент, значима для нас. „Уралвагонзавод“ сегодня работает в тяжелейших условиях, есть дефицит кадров. Эта поддержка президента очень важна для людей», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, Владислав Пинаев отметил внимание, которое Владимир Путин уделяет местному самоуправлению и его роли в укреплении России. «На нас всех лежит большая ответственность. Но «это время не только вызовов, но и возможностей», — процитировал Пинаев Владимира Путина. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к Федеральному собранию. На выступлении российский лидер предложил программу льготной аренды жилья для работников ОПК. Полпред в УрФО Владимир Якушев рассказал, что после послания большое внимание будет уделяться детям и семьям погибших на спецоперации. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова нашла ключевую установку Путина в послании. Владислав Пинаев (второй справа) впервые присутствовал на оглашении послания Путина Федеральному собранию Фото: соцсети Владислава Пинаева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию было сильным, взвешенным и честным, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он добавил, что считает запуск программы льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которую анонсировал Путин, важным для сотрудников «Уралвагозавода». «Запуск программы льготного арендного жилья для работников ОПК, которую анонсировал президент, значима для нас. „Уралвагонзавод“ сегодня работает в тяжелейших условиях, есть дефицит кадров. Эта поддержка президента очень важна для людей», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, Владислав Пинаев отметил внимание, которое Владимир Путин уделяет местному самоуправлению и его роли в укреплении России. «На нас всех лежит большая ответственность. Но «это время не только вызовов, но и возможностей», — процитировал Пинаев Владимира Путина. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к Федеральному собранию. На выступлении российский лидер предложил программу льготной аренды жилья для работников ОПК. Полпред в УрФО Владимир Якушев рассказал, что после послания большое внимание будет уделяться детям и семьям погибших на спецоперации. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова нашла ключевую установку Путина в послании.