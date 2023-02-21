21 февраля 2023

Глава Нижнего Тагила поделился впечатлением от выступления Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в телевизоре. Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
Владислав Пинаев заявил, что выступление Путина было сильным и честным Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию было сильным, взвешенным и честным, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он добавил, что считает запуск программы льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которую анонсировал Путин, важным для сотрудников «Уралвагозавода».

«Запуск программы льготного арендного жилья для работников ОПК, которую анонсировал президент, значима для нас. „Уралвагонзавод“ сегодня работает в тяжелейших условиях, есть дефицит кадров. Эта поддержка президента очень важна для людей», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, Владислав Пинаев отметил внимание, которое Владимир Путин уделяет местному самоуправлению и его роли в укреплении России. «На нас всех лежит большая ответственность. Но «это время не только вызовов, но и возможностей», — процитировал Пинаев Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к Федеральному собранию. На выступлении российский лидер предложил программу льготной аренды жилья для работников ОПК. Полпред в УрФО Владимир Якушев рассказал, что после послания большое внимание будет уделяться детям и семьям погибших на спецоперации. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова нашла ключевую установку Путина в послании.

Владислав Пинаев (второй справа) впервые присутствовал на оглашении послания Путина Федеральному собранию
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию было сильным, взвешенным и честным, заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он добавил, что считает запуск программы льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которую анонсировал Путин, важным для сотрудников «Уралвагозавода». «Запуск программы льготного арендного жилья для работников ОПК, которую анонсировал президент, значима для нас. „Уралвагонзавод“ сегодня работает в тяжелейших условиях, есть дефицит кадров. Эта поддержка президента очень важна для людей», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, Владислав Пинаев отметил внимание, которое Владимир Путин уделяет местному самоуправлению и его роли в укреплении России. «На нас всех лежит большая ответственность. Но «это время не только вызовов, но и возможностей», — процитировал Пинаев Владимира Путина. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к Федеральному собранию. На выступлении российский лидер предложил программу льготной аренды жилья для работников ОПК. Полпред в УрФО Владимир Якушев рассказал, что после послания большое внимание будет уделяться детям и семьям погибших на спецоперации. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова нашла ключевую установку Путина в послании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...