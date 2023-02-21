21 февраля 2023

Пермяки поздравили бывшего учителя физкультуры, подарив билет на матч в Сочи

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Виды Сочи, сочи, море, дождь
Педагог отметил день рождения на берегу Черного моря (архивное фото) Фото:

В Пермском крае выпускники Острожской школы поздравили своего бывшего учителя физкультуры Андрея Тихонова с юбилеем школы и днем рождения, подарив билет в Сочи. Педагог провел несколько дней на берегу курортного города и посетил хоккейный матч, сообщается в паблике «Оханск-наша родина».

«Четыре дня на юге и билет на хоккейный матч „Сочи — Салават Юлаев“ Андрею Евгеньевичу подарили его бывшие ученики. Все они уже взрослые, крепко стоят на ногах и достойно зарабатывают. Вот и скинулись в честь 50-летия Острожской школы на такой чудесный подарок любимому учителю», — отмечается в паблике.

Педагог поблагодарил своих воспитанников за прекрасный подарок. В 2021 году учителям, в Ростове-на-Дону победившим в конкурсе «Учитель года», в качестве приза вручили иконы.

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В Пермском крае выпускники Острожской школы поздравили своего бывшего учителя физкультуры Андрея Тихонова с юбилеем школы и днем рождения, подарив билет в Сочи. Педагог провел несколько дней на берегу курортного города и посетил хоккейный матч, сообщается в паблике «Оханск-наша родина». «Четыре дня на юге и билет на хоккейный матч „Сочи — Салават Юлаев“ Андрею Евгеньевичу подарили его бывшие ученики. Все они уже взрослые, крепко стоят на ногах и достойно зарабатывают. Вот и скинулись в честь 50-летия Острожской школы на такой чудесный подарок любимому учителю», — отмечается в паблике. Педагог поблагодарил своих воспитанников за прекрасный подарок. В 2021 году учителям, в Ростове-на-Дону победившим в конкурсе «Учитель года», в качестве приза вручили иконы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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