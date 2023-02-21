Пермяки поздравили бывшего учителя физкультуры, подарив билет на матч в Сочи

В Пермском крае выпускники Острожской школы поздравили своего бывшего учителя физкультуры Андрея Тихонова с юбилеем школы и днем рождения, подарив билет в Сочи. Педагог провел несколько дней на берегу курортного города и посетил хоккейный матч, сообщается в паблике «Оханск-наша родина».
«Четыре дня на юге и билет на хоккейный матч „Сочи — Салават Юлаев“ Андрею Евгеньевичу подарили его бывшие ученики. Все они уже взрослые, крепко стоят на ногах и достойно зарабатывают. Вот и скинулись в честь 50-летия Острожской школы на такой чудесный подарок любимому учителю», — отмечается в паблике.
Педагог поблагодарил своих воспитанников за прекрасный подарок. В 2021 году учителям, в Ростове-на-Дону победившим в конкурсе «Учитель года», в качестве приза вручили иконы.
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