Пермяки поздравили бывшего учителя физкультуры, подарив билет на матч в Сочи

Педагог отметил день рождения на берегу Черного моря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае выпускники Острожской школы поздравили своего бывшего учителя физкультуры Андрея Тихонова с юбилеем школы и днем рождения, подарив билет в Сочи. Педагог провел несколько дней на берегу курортного города и посетил хоккейный матч, сообщается в паблике «Оханск-наша родина».

«Четыре дня на юге и билет на хоккейный матч „Сочи — Салават Юлаев“ Андрею Евгеньевичу подарили его бывшие ученики. Все они уже взрослые, крепко стоят на ногах и достойно зарабатывают. Вот и скинулись в честь 50-летия Острожской школы на такой чудесный подарок любимому учителю», — отмечается в паблике.

Педагог поблагодарил своих воспитанников за прекрасный подарок. В 2021 году учителям, в Ростове-на-Дону победившим в конкурсе «Учитель года», в качестве приза вручили иконы.