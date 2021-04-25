Победители премии «Учитель года» получили иконы вместо денег

Учительница из Ростова-на-Дону сняла видео со своим подарком (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На премии «Учитель года» в Ростове-на-Дону победители получили в качестве приза иконы. Одна из учительниц ожидала выиграть деньги, а после вручения икон записала саркастичное видео в TikTok. Этот инцидент прокомментировала глава отдела образования Ворошиловского района города Ирина Микова.

Учительница записала в TikTok видео в формате ожидание от подарка и реальность, с которой столкнулась. Сейчас оно недоступно, как и аккаунт.

«Единственный гарантированный приз — диплом участника. В этом году нам удалось сделать более значимые подарки. У нас семь номинаций, одна — „Учитель основ православной культуры“. Участникам этой номинации приход сделал дополнительный подарок в виде иконы. В ее подарке иконы не было», — цитирует Микову telegram-канал «Подъем».

Чиновница также уточнила, что остальные победители в качестве призов получили сервизы и книги. По ее словам, деньги никому не обещали.

Конкурс «Учитель года» проходит в России ежегодно. Целью конкурса являются выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда учителя.