22 февраля 2023

В МИД РФ заявили о готовности к достижению целей СВО при помощи дипломатии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Михаил Галузин заявил, что Россия готова решать задачи спецоперации мирным путем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова решать задачи специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических методов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО — защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз для безопасности России, — политико-дипломатическим путем», — сообщил Михаил Галузин в интервью ТАСС. Он добавил, что препятствием к такому способу решения задач спецоперации является «абсолютно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу».

Ранее URA.RU рассказало, что в МИД Китая высоко оценили готовность России к переговорам. В свою очередь, на Украине опасаются, что США могут принудить киевский режим к переговорам с РФ при помощи регулирования военных поставок. Президент Сербии Александр Вучич, основываясь на итогах Мюнхенской конференции, предположил, что мир на Украине в ближайшее время невозможен.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия готова решать задачи специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических методов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. «Хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО — защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз для безопасности России, — политико-дипломатическим путем», — сообщил Михаил Галузин в интервью ТАСС. Он добавил, что препятствием к такому способу решения задач спецоперации является «абсолютно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу». Ранее URA.RU рассказало, что в МИД Китая высоко оценили готовность России к переговорам. В свою очередь, на Украине опасаются, что США могут принудить киевский режим к переговорам с РФ при помощи регулирования военных поставок. Президент Сербии Александр Вучич, основываясь на итогах Мюнхенской конференции, предположил, что мир на Украине в ближайшее время невозможен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...