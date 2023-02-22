В МИД РФ заявили о готовности к достижению целей СВО при помощи дипломатии

23 февраля 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Михаил Галузин заявил, что Россия готова решать задачи спецоперации мирным путем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова решать задачи специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических методов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. «Хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО — защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз для безопасности России, — политико-дипломатическим путем», — сообщил Михаил Галузин в интервью ТАСС. Он добавил, что препятствием к такому способу решения задач спецоперации является «абсолютно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу». Ранее URA.RU рассказало, что в МИД Китая высоко оценили готовность России к переговорам. В свою очередь, на Украине опасаются, что США могут принудить киевский режим к переговорам с РФ при помощи регулирования военных поставок. Президент Сербии Александр Вучич, основываясь на итогах Мюнхенской конференции, предположил, что мир на Украине в ближайшее время невозможен.

Россия готова решать задачи специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических методов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. «Хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО — защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз для безопасности России, — политико-дипломатическим путем», — сообщил Михаил Галузин в интервью ТАСС. Он добавил, что препятствием к такому способу решения задач спецоперации является «абсолютно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу». Ранее URA.RU рассказало, что в МИД Китая высоко оценили готовность России к переговорам. В свою очередь, на Украине опасаются, что США могут принудить киевский режим к переговорам с РФ при помощи регулирования военных поставок. Президент Сербии Александр Вучич, основываясь на итогах Мюнхенской конференции, предположил, что мир на Украине в ближайшее время невозможен.