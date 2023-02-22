Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, которая является учредителей благотворительного фонда, поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Свое поздравление она разместила в соцсетях.
«Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, рискуют жизнью, защищают мирных жителей, защищают целостность нашей страны. С самого первого дня спецоперации все люди, все россияне сплотились и помогают нашей армии», — сказала Ирина Текслер в своем поздравлении.
Она призвала всех неравнодушных и дальше помогать военнослужащим, чтобы каждый из них чувствовал поддержку. Бойцам Ирина Текслер пожелала стойкости духа и скорейшего возвращения домой.
Ранее Ирина Текслер вместе с супругом посетила раненого на спецоперации добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Семейная чета поздравила добровольца с праздником, поблагодарила за мужество и героизм.
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