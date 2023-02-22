22 февраля 2023

Супруга губернатора поздравила челябинских мужчин с праздником. Видео

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Ирина Текслер на конкурсе Рожденная побеждать. Челябинск , текслер ирина
Ирина Текслер пожелала бойцам скорейшего возвращения домой Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, которая является учредителей благотворительного фонда, поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Свое поздравление она разместила в соцсетях.

«Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, рискуют жизнью, защищают мирных жителей, защищают целостность нашей страны. С самого первого дня спецоперации все люди, все россияне сплотились и помогают нашей армии», — сказала Ирина Текслер в своем поздравлении.

Она призвала всех неравнодушных и дальше помогать военнослужащим, чтобы каждый из них чувствовал поддержку. Бойцам Ирина Текслер пожелала стойкости духа и скорейшего возвращения домой.

Ранее Ирина Текслер вместе с супругом посетила раненого на спецоперации добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Семейная чета поздравила добровольца с праздником, поблагодарила за мужество и героизм.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, которая является учредителей благотворительного фонда, поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Свое поздравление она разместила в соцсетях. «Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, рискуют жизнью, защищают мирных жителей, защищают целостность нашей страны. С самого первого дня спецоперации все люди, все россияне сплотились и помогают нашей армии», — сказала Ирина Текслер в своем поздравлении. Она призвала всех неравнодушных и дальше помогать военнослужащим, чтобы каждый из них чувствовал поддержку. Бойцам Ирина Текслер пожелала стойкости духа и скорейшего возвращения домой. Ранее Ирина Текслер вместе с супругом посетила раненого на спецоперации добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Семейная чета поздравила добровольца с праздником, поблагодарила за мужество и героизм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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