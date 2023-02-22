Супруга губернатора поздравила челябинских мужчин с праздником. Видео

23 февраля 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер пожелала бойцам скорейшего возвращения домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, которая является учредителей благотворительного фонда, поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Свое поздравление она разместила в соцсетях. «Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, рискуют жизнью, защищают мирных жителей, защищают целостность нашей страны. С самого первого дня спецоперации все люди, все россияне сплотились и помогают нашей армии», — сказала Ирина Текслер в своем поздравлении. Она призвала всех неравнодушных и дальше помогать военнослужащим, чтобы каждый из них чувствовал поддержку. Бойцам Ирина Текслер пожелала стойкости духа и скорейшего возвращения домой. Ранее Ирина Текслер вместе с супругом посетила раненого на спецоперации добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Семейная чета поздравила добровольца с праздником, поблагодарила за мужество и героизм.

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, которая является учредителей благотворительного фонда, поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Свое поздравление она разместила в соцсетях. «Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, рискуют жизнью, защищают мирных жителей, защищают целостность нашей страны. С самого первого дня спецоперации все люди, все россияне сплотились и помогают нашей армии», — сказала Ирина Текслер в своем поздравлении. Она призвала всех неравнодушных и дальше помогать военнослужащим, чтобы каждый из них чувствовал поддержку. Бойцам Ирина Текслер пожелала стойкости духа и скорейшего возвращения домой. Ранее Ирина Текслер вместе с супругом посетила раненого на спецоперации добровольца Дмитрия Епишкина в госпитале. Семейная чета поздравила добровольца с праздником, поблагодарила за мужество и героизм.