Врач из ХМАО рассказал о подходящих к блинам напитках

Врач из ХМАО Ташланов: с блинами лучше всего сочетаются зеленый или травяной чай

23 февраля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Блины лучше всего употреблять с чаем Фото: Анна Майорова © URA.RU Лучше всего с блинами употреблять зеленый или травяной чай. Как рассказал главный врач Центра профессиональной патологии и депутат Думы ХМАО Николай Ташланов, эти напитки способствуют пищеварению. «Не забывайте пить воду до и после застолья, не злоупотребляйте алкоголем. В качестве напитка к блинам отлично подойдут зеленый чай и чай из трав, способствующие пищеварению», — написал Ташланов в своем telegram-канале. Врач также посоветовал жарить блины без масла, использовать гречневую муку и добавлять нежирные начинки — творог, рыбу, сыр. Ташланов порекомендовал отказаться от икры и сладких добавок, или хотя бы уменьшить их потребление. «Я тоже люблю блины. Но всегда напоминаю себе, а сейчас и вам, что блины, с точки зрения здорового питания — не самая диетическая, достаточная жирная и тяжелая еда», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что медики ХМАО рекомендуют не переедать в Масленицу, больше двигаться и при каждом приеме пищи есть белковое блюдо. Медики советуют также дополнить приемы пищи овощными гарнирами.

Лучше всего с блинами употреблять зеленый или травяной чай. Как рассказал главный врач Центра профессиональной патологии и депутат Думы ХМАО Николай Ташланов, эти напитки способствуют пищеварению. «Не забывайте пить воду до и после застолья, не злоупотребляйте алкоголем. В качестве напитка к блинам отлично подойдут зеленый чай и чай из трав, способствующие пищеварению», — написал Ташланов в своем telegram-канале. Врач также посоветовал жарить блины без масла, использовать гречневую муку и добавлять нежирные начинки — творог, рыбу, сыр. Ташланов порекомендовал отказаться от икры и сладких добавок, или хотя бы уменьшить их потребление. «Я тоже люблю блины. Но всегда напоминаю себе, а сейчас и вам, что блины, с точки зрения здорового питания — не самая диетическая, достаточная жирная и тяжелая еда», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что медики ХМАО рекомендуют не переедать в Масленицу, больше двигаться и при каждом приеме пищи есть белковое блюдо. Медики советуют также дополнить приемы пищи овощными гарнирами.