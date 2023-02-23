В Перми ищут вооруженных охранников для защиты обновленных причалов Речного вокзала

В Перми ищут компанию, которая займется охраной причалов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми проводится аукцион на оказание услуг по охране причалов Речного вокзала вне навигации. Такая информация содержится в документах, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Начальная и максимальная цена контракта — 665 280 рублей. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале выложил фотографии, на которых можно рассмотреть современные КПП для посадки пассажиров на теплоходы.

«Оказание услуг по охране объекта „Пассажирские причалы речного вокзала“ г. Перми вне навигации — услуги частной охраны (выставление поста охраны). Срок оказания услуг: с 16.03 по 29.04 2023 года, в количестве 45 суток», — указано в техзадании.

При этом деятельность подрядчика должна соответствовать законам о частном сыске и охране, о лицензировании, об оружии, а также мерах по регулированию оборота патронов. Контракт был размещен 6 февраля. 22 числа была завершена процедура приема заявок. Закупка переведена на этап «Работа комиссии».

Реконструкция причалов потребовалась из-за того, что объекты были «в плачевном состоянии», писал Махонин в мессенджере ранее. В рамках проведенных работ укрепили берег, восстановили подходы к причалам. Посадка и высадка пассажиров теперь будет осуществляться через два модульных здания КПП. Маломобильные пассажиры смогут воспользоваться электрическими подъемниками и пандусами.