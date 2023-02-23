В Курганской области провели автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина и специальной военной операции. Машины с российским флагом проехались по улицам в разных территориях региона. В соцсетях сообщается, что автопробеги проходили в Целинном и Куртамышском округах.
«24 февраля 2023 года в годовщину начала специальной военной операции в Камагане прошел автопробег в поддержку Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и Российской армии», — написала пользователь соцсети «ВКонтакте» Айслу Кайдарова, разместив у себя на странице видео автопробега. Несколько фото с мероприятия, проведенного в Целинном округе, также опубликовал telegram-канал «Курган Новый».
Специальная военная операция России на Украине была начата год назад — 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин озвучивал: она проводится для того, чтобы защитить жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
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