23 февраля 2023
22 февраля 2023

В курганских селах провели автопробег в поддержку Путина и СВО. Видео

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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , автопробег, поддержка сво, поддержка спецоперации
В Курганской области прошли автопробеги в поддержку Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области провели автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина и специальной военной операции. Машины с российским флагом проехались по улицам в разных территориях региона. В соцсетях сообщается, что автопробеги проходили в Целинном и Куртамышском округах.

«24 февраля 2023 года в годовщину начала специальной военной операции в Камагане прошел автопробег в поддержку Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и Российской армии», — написала пользователь соцсети «ВКонтакте» Айслу Кайдарова, разместив у себя на странице видео автопробега. Несколько фото с мероприятия, проведенного в Целинном округе, также опубликовал telegram-канал «Курган Новый».

Специальная военная операция России на Украине была начата год назад — 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин озвучивал: она проводится для того, чтобы защитить жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

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В Курганской области провели автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина и специальной военной операции. Машины с российским флагом проехались по улицам в разных территориях региона. В соцсетях сообщается, что автопробеги проходили в Целинном и Куртамышском округах. «24 февраля 2023 года в годовщину начала специальной военной операции в Камагане прошел автопробег в поддержку Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и Российской армии», — написала пользователь соцсети «ВКонтакте» Айслу Кайдарова, разместив у себя на странице видео автопробега. Несколько фото с мероприятия, проведенного в Целинном округе, также опубликовал telegram-канал «Курган Новый». Специальная военная операция России на Украине была начата год назад — 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин озвучивал: она проводится для того, чтобы защитить жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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