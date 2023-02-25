25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Снежинске сгорели два автомобиля. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сгоревший автомобиль. Челябинск, сгоревший автомобиль
Пожар начался около шести утра (фото из архива) Фото:

В Снежинске Челябинской области у дома №21 по проспекту Мира утром 26 февраля сгорели два автомобиля. По предварительным данным, первый автомобиль подожгли, затем пламя перекинулось на припаркованную рядом машину.

«Сигнал о возгорании поступил в 6:09. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили объятую пламенем машину Kia Сeed, огонь уже перекинулся на рядом стоящий автомобиль Ford Focus. Общая площадь пожара на момент прибытия специалистов МЧС составляла девять квадратных метров», — уточнили на официальной странице сообщества «Пожарная охрана города Снежинска» в соцсети «ВКонтакте».

По данным экстренной службы, в тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и три единицы пожарной техники. Возгорание ликвидировано в короткие сроки, погибших и пострадавших нет. В данный момент на месте работают органы дознания Отдела федерального государственного пожарного надзора и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по ЗАТО Снежинск. По предварительным данным, причина происшествия — поджог.

По предварительным данным, первый автомобиль подожгли
Вторая иномарка пострадала меньше
Пожар начался у подъезда многоквартирного дома

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Снежинске Челябинской области у дома №21 по проспекту Мира утром 26 февраля сгорели два автомобиля. По предварительным данным, первый автомобиль подожгли, затем пламя перекинулось на припаркованную рядом машину. «Сигнал о возгорании поступил в 6:09. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили объятую пламенем машину Kia Сeed, огонь уже перекинулся на рядом стоящий автомобиль Ford Focus. Общая площадь пожара на момент прибытия специалистов МЧС составляла девять квадратных метров», — уточнили на официальной странице сообщества «Пожарная охрана города Снежинска» в соцсети «ВКонтакте». По данным экстренной службы, в тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и три единицы пожарной техники. Возгорание ликвидировано в короткие сроки, погибших и пострадавших нет. В данный момент на месте работают органы дознания Отдела федерального государственного пожарного надзора и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по ЗАТО Снежинск. По предварительным данным, причина происшествия — поджог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...