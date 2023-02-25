Пожар начался около шести утра (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Снежинске Челябинской области у дома №21 по проспекту Мира утром 26 февраля сгорели два автомобиля. По предварительным данным, первый автомобиль подожгли, затем пламя перекинулось на припаркованную рядом машину.

«Сигнал о возгорании поступил в 6:09. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили объятую пламенем машину Kia Сeed, огонь уже перекинулся на рядом стоящий автомобиль Ford Focus. Общая площадь пожара на момент прибытия специалистов МЧС составляла девять квадратных метров», — уточнили на официальной странице сообщества «Пожарная охрана города Снежинска» в соцсети «ВКонтакте».

По данным экстренной службы, в тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и три единицы пожарной техники. Возгорание ликвидировано в короткие сроки, погибших и пострадавших нет. В данный момент на месте работают органы дознания Отдела федерального государственного пожарного надзора и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по ЗАТО Снежинск. По предварительным данным, причина происшествия — поджог.

По предварительным данным, первый автомобиль подожгли Сообщество «Пожарная охрана города Снежинска» в соцсети «ВКонтакте».

Вторая иномарка пострадала меньше Сообщество «Пожарная охрана города Снежинска» в соцсети «ВКонтакте».