25 февраля 2023
24 февраля 2023
23 февраля 2023

В ХМАО после ДТП госпитализировали ребенка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Бабушкинского районного суда во время слушания дела по клевете на пенсионера-ветерана. Москва, светофор, дтп, полиция, авария, дпс, ниссан альмеро
На перекрестке столкнулись автомобили «Ниссан» и «Форд Фокус» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в результате столкновения двух иномарок на улице Чапаева госпитализировали пассажиров одного из автомобилей — несовершеннолетнюю девочку и женщину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

«Водитель автомобиля „Форд фокус“ 1985 г. р. проживающий в Мегионе, двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Мира не предоставил преимущества автомобилю „Ниссан“ под управлением местной жительницы 1972 г. р. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля „Форд фокус“ — женщина и несовершеннолетняя девочка», — сообщает представитель пресс-службы ведомства.

В местном паблике «ЧП Нижневартовск» уточняется, что девочку 2008 года рождения увезли с сотрясением головного мозга, ушибом плеча и живота в детскую окружную больницу. Автомобиль виновника ДТП увезли на эвакуаторе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Пострадавшую школьницу госпитализировали с различными травмами в больницу.

Автомобиль виновника ДТП увезли на эвакуаторе
Водитель Форд Фокуса не уступил дорогу автомобилю Ниссан

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В Нижневартовске (ХМАО) в результате столкновения двух иномарок на улице Чапаева госпитализировали пассажиров одного из автомобилей — несовершеннолетнюю девочку и женщину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «Водитель автомобиля „Форд фокус“ 1985 г. р. проживающий в Мегионе, двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Мира не предоставил преимущества автомобилю „Ниссан“ под управлением местной жительницы 1972 г. р. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля „Форд фокус“ — женщина и несовершеннолетняя девочка», — сообщает представитель пресс-службы ведомства. В местном паблике «ЧП Нижневартовск» уточняется, что девочку 2008 года рождения увезли с сотрясением головного мозга, ушибом плеча и живота в детскую окружную больницу. Автомобиль виновника ДТП увезли на эвакуаторе. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Пострадавшую школьницу госпитализировали с различными травмами в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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