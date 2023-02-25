В ХМАО после ДТП госпитализировали ребенка. Фото, видео

26 февраля 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

На перекрестке столкнулись автомобили «Ниссан» и «Форд Фокус» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в результате столкновения двух иномарок на улице Чапаева госпитализировали пассажиров одного из автомобилей — несовершеннолетнюю девочку и женщину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «Водитель автомобиля „Форд фокус“ 1985 г. р. проживающий в Мегионе, двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Мира не предоставил преимущества автомобилю „Ниссан“ под управлением местной жительницы 1972 г. р. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля „Форд фокус“ — женщина и несовершеннолетняя девочка», — сообщает представитель пресс-службы ведомства. В местном паблике «ЧП Нижневартовск» уточняется, что девочку 2008 года рождения увезли с сотрясением головного мозга, ушибом плеча и живота в детскую окружную больницу. Автомобиль виновника ДТП увезли на эвакуаторе. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Пострадавшую школьницу госпитализировали с различными травмами в больницу. Автомобиль виновника ДТП увезли на эвакуаторе telegram-канал «ЧП Нижневартовск происшествия» Водитель Форд Фокуса не уступил дорогу автомобилю Ниссан telegram-канал «ЧП Нижневартовск происшествия»

В Нижневартовске (ХМАО) в результате столкновения двух иномарок на улице Чапаева госпитализировали пассажиров одного из автомобилей — несовершеннолетнюю девочку и женщину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «Водитель автомобиля „Форд фокус“ 1985 г. р. проживающий в Мегионе, двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Мира не предоставил преимущества автомобилю „Ниссан“ под управлением местной жительницы 1972 г. р. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля „Форд фокус“ — женщина и несовершеннолетняя девочка», — сообщает представитель пресс-службы ведомства. В местном паблике «ЧП Нижневартовск» уточняется, что девочку 2008 года рождения увезли с сотрясением головного мозга, ушибом плеча и живота в детскую окружную больницу. Автомобиль виновника ДТП увезли на эвакуаторе. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Пострадавшую школьницу госпитализировали с различными травмами в больницу.