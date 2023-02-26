Челябинцев попросили не пользоваться личными автомобилями

Жителей Челябинска 27 февраля попросили отказаться от поездок на личном автотранспорте. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии города, это связано с обработкой дорог противогололедными материалами.
«27 февраля будут выполняться работы по обработке противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки). Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», — сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.
Там отметили, что при нештатных ситуациях, возникающих на дороге челябинцы могут обратиться в Комитет дорожного хозяйства. Специалисты ведомства подскажут цепочку дальнейших действий.
Ранее синоптики сообщили, что вся неделя в Челябинске будет снежная. При этом днем температура воздуха будет выше нуля. А ночные заморозки могут стать причиной гололедицы.
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