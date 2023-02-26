Челябинцев попросили не пользоваться личными автомобилями

Просьба связана с обработкой дорог в областном центре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска 27 февраля попросили отказаться от поездок на личном автотранспорте. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии города, это связано с обработкой дорог противогололедными материалами.

«27 февраля будут выполняться работы по обработке противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки). Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», — сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

Там отметили, что при нештатных ситуациях, возникающих на дороге челябинцы могут обратиться в Комитет дорожного хозяйства. Специалисты ведомства подскажут цепочку дальнейших действий.

Ранее синоптики сообщили, что вся неделя в Челябинске будет снежная. При этом днем температура воздуха будет выше нуля. А ночные заморозки могут стать причиной гололедицы.