26 февраля 2023
25 февраля 2023

Челябинцев попросили не пользоваться личными автомобилями

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, транспорт, холод, зима, погода, климат, мороз, пар, автотранспорт
Просьба связана с обработкой дорог в областном центре Фото:

Жителей Челябинска 27 февраля попросили отказаться от поездок на личном автотранспорте. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии города, это связано с обработкой дорог противогололедными материалами.

«27 февраля будут выполняться работы по обработке противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки). Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», — сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

Там отметили, что при нештатных ситуациях, возникающих на дороге челябинцы могут обратиться в Комитет дорожного хозяйства. Специалисты ведомства подскажут цепочку дальнейших действий.

Ранее синоптики сообщили, что вся неделя в Челябинске будет снежная. При этом днем температура воздуха будет выше нуля. А ночные заморозки могут стать причиной гололедицы.

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Жителей Челябинска 27 февраля попросили отказаться от поездок на личном автотранспорте. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии города, это связано с обработкой дорог противогололедными материалами. «27 февраля будут выполняться работы по обработке противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки). Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», — сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. Там отметили, что при нештатных ситуациях, возникающих на дороге челябинцы могут обратиться в Комитет дорожного хозяйства. Специалисты ведомства подскажут цепочку дальнейших действий. Ранее синоптики сообщили, что вся неделя в Челябинске будет снежная. При этом днем температура воздуха будет выше нуля. А ночные заморозки могут стать причиной гололедицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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