26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Кольцово задержали рейс в Сыктывкар

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
Рейс из Екатерибурга до Сыктывкара задержали на полтора часа Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали рейс авиакомпании Rusline на один час 30 минут. Воздушное судно должно было вылететь в Сыктывкар (Республики Коми). Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Рейс 7R-870 авиакомпании Rusline по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар задержан до 11:50. Согласно информации на онлайн-табло пассажирам следует пройти к Терминал A. Причины задержки не указаны.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в авиакомпанию Rusline. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Москве задержали рейс в Екатеринбург. Рейс авиакомпании «Победа» вылетел с опозданием на один час 15 минут.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали рейс авиакомпании Rusline на один час 30 минут. Воздушное судно должно было вылететь в Сыктывкар (Республики Коми). Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Рейс 7R-870 авиакомпании Rusline по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар задержан до 11:50. Согласно информации на онлайн-табло пассажирам следует пройти к Терминал A. Причины задержки не указаны. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в авиакомпанию Rusline. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в Москве задержали рейс в Екатеринбург. Рейс авиакомпании «Победа» вылетел с опозданием на один час 15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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