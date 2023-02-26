В Кольцово задержали рейс в Сыктывкар

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали рейс авиакомпании Rusline на один час 30 минут. Воздушное судно должно было вылететь в Сыктывкар (Республики Коми). Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Рейс 7R-870 авиакомпании Rusline по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар задержан до 11:50. Согласно информации на онлайн-табло пассажирам следует пройти к Терминал A. Причины задержки не указаны.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в авиакомпанию Rusline. На звонок корреспондента никто не ответил.
Ранее URA.RU писало, что в Москве задержали рейс в Екатеринбург. Рейс авиакомпании «Победа» вылетел с опозданием на один час 15 минут.
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