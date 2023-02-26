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В Москве задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Самолет задержали в Москве на один час 15 минут Фото:

В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс авиакомпании «Победа» в Екатеринбург на один час 15 минут. Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс DP-6543 авиакомпании «Победа» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь 27 февраля в 4:45, теперь время прибытия указано в шесть часов утра, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс авиакомпании «Победа» в Екатеринбург на один час 15 минут. Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс DP-6543 авиакомпании «Победа» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь 27 февраля в 4:45, теперь время прибытия указано в шесть часов утра, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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