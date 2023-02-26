В Москве задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

27 февраля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Самолет задержали в Москве на один час 15 минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс авиакомпании «Победа» в Екатеринбург на один час 15 минут. Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс DP-6543 авиакомпании «Победа» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь 27 февраля в 4:45, теперь время прибытия указано в шесть часов утра, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс авиакомпании «Победа» в Екатеринбург на один час 15 минут. Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс DP-6543 авиакомпании «Победа» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь 27 февраля в 4:45, теперь время прибытия указано в шесть часов утра, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.