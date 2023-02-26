Самолет задержали в Москве на один час 15 минут
В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс авиакомпании «Победа» в Екатеринбург на один час 15 минут. Информация об этом следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс DP-6543 авиакомпании «Победа» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь 27 февраля в 4:45, теперь время прибытия указано в шесть часов утра, следует из данных онлайн-табло Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.
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