В ХМАО из-за оттепели ограничили движение по автозимнику

На зимней автодороге в ХМАО ввели ограничение из-за потепления Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из-за потепления на зимней автодороге, соединяющей поселки Березовского и Советского района, ввели ограничение. Об этом рассказали в telegram-канале «Управление автодорог Югры».

«В связи с повышением температуры воздуха на автозимнике „п. Агириш-п. Хулимсунт“ вводится ограничение массы до 10 тонн», — сказано в сообщении управления. Также с 27 февраля из-за сильного бокового ветра и плохой видимости продолжает действовать ограничение скорости на участках автодорог «Сургут-Нижневартовск», «Нижневартовск-Радужный» и других до 70 километров в час.

Ранее URA.RU писало, что ограничение скорости из-за снега и бокового порывистого ветра также введено на участках дорог. До 70 километров в час ограничено движение на дорогах «Нижневартовск — Излучинск», «Нижневартовск — Стрежевой», «Радужный — пгт. Новоаганск».