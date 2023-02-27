В пермском селе увековечат память победителей, вернувшихся с войны

В пермском селе установят памятную стелу «Они вернулись с Победой»

27 февраля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

На установку памятника участникам ВОВ планируют выделить миллион рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Ильинского городского округа Пермского края объявили конкурс на изготовление и установку памятной стелы «Они вернулись с Победой» в селе Сретенское. На выполнение соответствующих работ запланирован миллион рублей, сообщается в аукционной документации на сайте «Сбербанк-АСТ». «Вид работ — устройство кирпичной стены длиной семь метров, высотой 2,5 метра, сверху должна быть надпись „Они вернулись с Победой“. Изготовление и установка мемориальных плит на стене, на плитах будет увековечено 798 имен наших земляков — участников ВОВ, вернувшихся домой с Победой, умерших в спокойное мирное время на своей земле», — говорится в техзадании к закупке. В документе уточняется, что новый памятник дополнит уже существующую стелу погибших участников Великой Отечественной войны. Все работы установке подрядчик должен выполнить за три месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти ищут подрядчика для ремонта памятника, который встречает гостей. Речь о стеле при въезде в Кунгур, выполненной в виде фигуры старого мастера.

Власти Ильинского городского округа Пермского края объявили конкурс на изготовление и установку памятной стелы «Они вернулись с Победой» в селе Сретенское. На выполнение соответствующих работ запланирован миллион рублей, сообщается в аукционной документации на сайте «Сбербанк-АСТ». «Вид работ — устройство кирпичной стены длиной семь метров, высотой 2,5 метра, сверху должна быть надпись „Они вернулись с Победой“. Изготовление и установка мемориальных плит на стене, на плитах будет увековечено 798 имен наших земляков — участников ВОВ, вернувшихся домой с Победой, умерших в спокойное мирное время на своей земле», — говорится в техзадании к закупке. В документе уточняется, что новый памятник дополнит уже существующую стелу погибших участников Великой Отечественной войны. Все работы установке подрядчик должен выполнить за три месяца. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти ищут подрядчика для ремонта памятника, который встречает гостей. Речь о стеле при въезде в Кунгур, выполненной в виде фигуры старого мастера.