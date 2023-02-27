На трассе М5 в Челябинской области сняли ограничения

Причиной введенных ограничений стала непогода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в Челябинской области сняли введенные утром ограничения. Причиной стали непогода и гололедица. О том, что движение транспорта полностью восстановлено, сообщает управление федеральных автодорог «Южный Урал».

«На трассе М5 ограничения сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщает ФКУ УПРДОР «ЮЖНЫЙ УРАЛ».

Утром 27 февраля в Челябинске на трассе М5 были отменены междугородние автобусные рейсы из-за непогоды и гололедицы. Как сообщили в миндортрансе региона, автобусы временно перестали ходить из Челябинска в города области, Уфу и Екатеринбург.