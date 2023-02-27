На трассе М5 в Челябинской области сняли ограничения

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Причиной введенных ограничений стала непогода Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области сняли введенные утром ограничения. Причиной стали непогода и гололедица. О том, что движение транспорта полностью восстановлено, сообщает управление федеральных автодорог «Южный Урал».

«На трассе М5 ограничения сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщает ФКУ УПРДОР «ЮЖНЫЙ УРАЛ».

Утром 27 февраля в Челябинске на трассе М5 были отменены междугородние автобусные рейсы из-за непогоды и гололедицы. Как сообщили в миндортрансе региона, автобусы временно перестали ходить из Челябинска в города области, Уфу и Екатеринбург.

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На трассе М-5 в Челябинской области сняли введенные утром ограничения. Причиной стали непогода и гололедица. О том, что движение транспорта полностью восстановлено, сообщает управление федеральных автодорог «Южный Урал». «На трассе М5 ограничения сняты. Движение транспорта восстановлено», — сообщает ФКУ УПРДОР «ЮЖНЫЙ УРАЛ». Утром 27 февраля в Челябинске на трассе М5 были отменены междугородние автобусные рейсы из-за непогоды и гололедицы. Как сообщили в миндортрансе региона, автобусы временно перестали ходить из Челябинска в города области, Уфу и Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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