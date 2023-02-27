27 февраля 2023

Минобороны показали работу танков Т-90М «Прорыв» на челябинских двигателях. Видео

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Танки работают на двигателях ЧТЗ-УРАЛТРАК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» ЦВО, чьи двигатели собраны на челябинском автозаводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК», отточили боевые навыки в тыловых районных спецоперации. Они нанесли удары по водной переправе, живой силе и технике ВСУ.

«Экипажи модернизированных Т-90М „Прорыв“ танкового соединения Центрального военного округа наносят удары по водной переправе, живой силе и технике ВСУ. Координаты замаскированных целей украинских националистов танковым экипажам передают разведывательные группы. Корректировка огня ведется с беспилотников.», — сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что благодаря танкам создаются бреши, в которые вклиниваются мотострелковые подразделения ЦВО. Эту работу в тылу спецоперации выполняют имеющие боевой опыт экипажи.

Ранее изготовление деталей для танков «Прорыв» на челябинском заводе оценил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита на предприятие «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Вместе с главой региона Алексеем Текслером они осмотрели цех высокоточных станков, которые обрабатывают детали для модификаций дизельных двигателей. В настоящий момент они применяются на бронетанковой технике.

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Экипажи танков Т-90М «Прорыв» ЦВО, чьи двигатели собраны на челябинском автозаводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК», отточили боевые навыки в тыловых районных спецоперации. Они нанесли удары по водной переправе, живой силе и технике ВСУ. «Экипажи модернизированных Т-90М „Прорыв“ танкового соединения Центрального военного округа наносят удары по водной переправе, живой силе и технике ВСУ. Координаты замаскированных целей украинских националистов танковым экипажам передают разведывательные группы. Корректировка огня ведется с беспилотников.», — сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что благодаря танкам создаются бреши, в которые вклиниваются мотострелковые подразделения ЦВО. Эту работу в тылу спецоперации выполняют имеющие боевой опыт экипажи. Ранее изготовление деталей для танков «Прорыв» на челябинском заводе оценил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита на предприятие «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Вместе с главой региона Алексеем Текслером они осмотрели цех высокоточных станков, которые обрабатывают детали для модификаций дизельных двигателей. В настоящий момент они применяются на бронетанковой технике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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