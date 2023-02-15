15 февраля 2023

Патрушеву показали, как в Челябинске изготавливают детали для бронетанковой техники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтз. Челябинск
Николай Патрушев посетил цех «ЧТЗ-УРАЛТРАК» с Владимиром Якушевым и Алексеем Текслером Фото:

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в ходе визита в Челябинск 16 февраля, посетил цех ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». О том, что Патрушеву представили детали для бронетанковой техники, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента России Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер осмотрели цех высокоточных станков ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Цех занимается обработкой деталей для модификаций дизельных двигателей. В настоящий момент они применяются на бронетанковой технике РФ», — уточнили в пресс-службе.

Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. Секретарь Совета Безопасности заявил, что военный опыт развития промышленности на Урале актуален сегодня. Он также оценил возможности челябинского предприятия группы «КОНАР» и обсудил с губернатором создание новых производств.

Чтз. Челябинск
Цех обрабатывает детали для модификаций дизельного двигателя
Фото:
Чтз. Челябинск
Детали обрабатываются максимально точно и качественного за счет современных станков
Фото:
Чтз. Челябинск
В цехе изготавливают около 500 видов деталей
Фото:

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в ходе визита в Челябинск 16 февраля, посетил цех ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». О том, что Патрушеву представили детали для бронетанковой техники, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. «Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента России Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер осмотрели цех высокоточных станков ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Цех занимается обработкой деталей для модификаций дизельных двигателей. В настоящий момент они применяются на бронетанковой технике РФ», — уточнили в пресс-службе. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. Секретарь Совета Безопасности заявил, что военный опыт развития промышленности на Урале актуален сегодня. Он также оценил возможности челябинского предприятия группы «КОНАР» и обсудил с губернатором создание новых производств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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