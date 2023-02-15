Патрушеву показали, как в Челябинске изготавливают детали для бронетанковой техники. Фото

16 февраля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев посетил цех «ЧТЗ-УРАЛТРАК» с Владимиром Якушевым и Алексеем Текслером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в ходе визита в Челябинск 16 февраля, посетил цех ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». О том, что Патрушеву представили детали для бронетанковой техники, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. «Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента России Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер осмотрели цех высокоточных станков ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Цех занимается обработкой деталей для модификаций дизельных двигателей. В настоящий момент они применяются на бронетанковой технике РФ», — уточнили в пресс-службе. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. Секретарь Совета Безопасности заявил, что военный опыт развития промышленности на Урале актуален сегодня. Он также оценил возможности челябинского предприятия группы «КОНАР» и обсудил с губернатором создание новых производств. Цех обрабатывает детали для модификаций дизельного двигателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Детали обрабатываются максимально точно и качественного за счет современных станков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В цехе изготавливают около 500 видов деталей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в ходе визита в Челябинск 16 февраля, посетил цех ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». О том, что Патрушеву представили детали для бронетанковой техники, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. «Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента России Владимир Якушев и глава региона Алексей Текслер осмотрели цех высокоточных станков ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Цех занимается обработкой деталей для модификаций дизельных двигателей. В настоящий момент они применяются на бронетанковой технике РФ», — уточнили в пресс-службе. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. Секретарь Совета Безопасности заявил, что военный опыт развития промышленности на Урале актуален сегодня. Он также оценил возможности челябинского предприятия группы «КОНАР» и обсудил с губернатором создание новых производств.