На обувной фабрике «Юничел» в Челябинске побывал прокурор

28 февраля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Владимир Дроздецкий обсудил вопросы развития с руководством фабрики и региональных властей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На фабрике «Юничел» в Челябинске побывал уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Как рассказали в пресс-службе ведомства, предметом разговора стал оборот контрафактной обуви. «Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством крупнейшего предприятия легкой промышленности. Обозначены проблемные вопросы выявления и пресечения противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафактной обувной продукции», — отметили в транспортной прокуратуре. На встрече присутствовали министр экономического развития региона Наталья Лугачева и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Диалог состоялся в рамках поручения генпрокуратуры по оперативному решению вопросов предпринимателей. Среди прочих вопросов, о которых говорили, стал анализ преимуществ статуса уполномоченного экономического оператора. Стороны затронули пробелы правового регулирования. Итогов разговора может стать перечень предложений для изменения законодательства. Их направленность — помощь в развитии законного бизнеса.

На фабрике «Юничел» в Челябинске побывал уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Как рассказали в пресс-службе ведомства, предметом разговора стал оборот контрафактной обуви. «Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством крупнейшего предприятия легкой промышленности. Обозначены проблемные вопросы выявления и пресечения противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафактной обувной продукции», — отметили в транспортной прокуратуре. На встрече присутствовали министр экономического развития региона Наталья Лугачева и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Диалог состоялся в рамках поручения генпрокуратуры по оперативному решению вопросов предпринимателей. Среди прочих вопросов, о которых говорили, стал анализ преимуществ статуса уполномоченного экономического оператора. Стороны затронули пробелы правового регулирования. Итогов разговора может стать перечень предложений для изменения законодательства. Их направленность — помощь в развитии законного бизнеса.