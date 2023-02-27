27 февраля 2023

На обувной фабрике «Юничел» в Челябинске побывал прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Курганской области. Курган, дроздецкий владимир
Владимир Дроздецкий обсудил вопросы развития с руководством фабрики и региональных властей Фото:

На фабрике «Юничел» в Челябинске побывал уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Как рассказали в пресс-службе ведомства, предметом разговора стал оборот контрафактной обуви.

«Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством крупнейшего предприятия легкой промышленности. Обозначены проблемные вопросы выявления и пресечения противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафактной обувной продукции», — отметили в транспортной прокуратуре.

На встрече присутствовали министр экономического развития региона Наталья Лугачева и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Диалог состоялся в рамках поручения генпрокуратуры по оперативному решению вопросов предпринимателей.

Среди прочих вопросов, о которых говорили, стал анализ преимуществ статуса уполномоченного экономического оператора. Стороны затронули пробелы правового регулирования. Итогов разговора может стать перечень предложений для изменения законодательства. Их направленность — помощь в развитии законного бизнеса.

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На фабрике «Юничел» в Челябинске побывал уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Как рассказали в пресс-службе ведомства, предметом разговора стал оборот контрафактной обуви. «Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством крупнейшего предприятия легкой промышленности. Обозначены проблемные вопросы выявления и пресечения противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафактной обувной продукции», — отметили в транспортной прокуратуре. На встрече присутствовали министр экономического развития региона Наталья Лугачева и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Диалог состоялся в рамках поручения генпрокуратуры по оперативному решению вопросов предпринимателей. Среди прочих вопросов, о которых говорили, стал анализ преимуществ статуса уполномоченного экономического оператора. Стороны затронули пробелы правового регулирования. Итогов разговора может стать перечень предложений для изменения законодательства. Их направленность — помощь в развитии законного бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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