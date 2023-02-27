В челябинский морской отряд набирают контрактников-механиков

При заключении контракта от одного года военный единовременно получит 195 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В морской отряд военной части № 6777, дислоцирующейся в Озерске (Челябинская область), ищут кандидата на должность механика связи и сигнализации. Соответствующее объявление было опубликовано в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском военном округе.

«Воинское звание от рядового (матроса) до старшего сержанта (старшины 1 статьи), есть перспектива роста по должности, не обязательно прошедшего военную службу по призыву в ВС РФ. Это значит, не имеющих отсрочку по состоянию здоровья, призывного возраста, пока не получившие повестку из военкомата на обязательную военную службу», — говорится в объявлении.

При подписании контракта от одного года военный получает единовременную выплату 195 тысяч рублей. При несении службы ему полагается полный социальный пакет, стабильная заработная плата, оплачиваемый отпуск, ежегодная материальная помощь, бесплатное медобслуживание и страховка, а также трехразовое питание.

В начале года в морской отряд набирали мотористов, командиров катеров, старших водолазов, помощников командиров катеров, контролеров, старших мотористов. На момент подписания контракта кандидатам должно быть не более 40 лет.