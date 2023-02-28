28 февраля 2023
27 февраля 2023

Прокуратура ЯНАО проверит сотрудников полиции на получение взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
Прокуратура проведет проверку в ГИБДД Муравленко Фото:

Сотрудников ГИБДД в Муравленко (ЯНАО) проверят на получение взяток. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура Муравленко проводит проверку соблюдения сотрудниками ГИБДД антикоррупционных ограничений в части уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и преступлений», — говорится в сообщении. Прокуроры изучают с автомобильных регистраторов записи на предмет выявления фактов взяточничества.

Проверка началась после случая, произошедшего в ноябре. Житель предложил сотрудникам ДПС взятку за несоставление материала. Работники госавтоинспекции об этом нарушении сообщили, но их уведомление было рассмотрено с нарушением установленного порядка. Прокурор внес представление и двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде полицейский отказался от взятки. 23-летняя иностранная гражданка предложила сотруднику полиции 300 тысяч, когда у нее нашли наркотики в особо крупном размере.

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Сотрудников ГИБДД в Муравленко (ЯНАО) проверят на получение взяток. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Муравленко проводит проверку соблюдения сотрудниками ГИБДД антикоррупционных ограничений в части уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и преступлений», — говорится в сообщении. Прокуроры изучают с автомобильных регистраторов записи на предмет выявления фактов взяточничества. Проверка началась после случая, произошедшего в ноябре. Житель предложил сотрудникам ДПС взятку за несоставление материала. Работники госавтоинспекции об этом нарушении сообщили, но их уведомление было рассмотрено с нарушением установленного порядка. Прокурор внес представление и двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде полицейский отказался от взятки. 23-летняя иностранная гражданка предложила сотруднику полиции 300 тысяч, когда у нее нашли наркотики в особо крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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