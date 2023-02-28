Прокуратура ЯНАО проверит сотрудников полиции на получение взяток

Сотрудников ГИБДД в Муравленко (ЯНАО) проверят на получение взяток. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.
«Прокуратура Муравленко проводит проверку соблюдения сотрудниками ГИБДД антикоррупционных ограничений в части уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и преступлений», — говорится в сообщении. Прокуроры изучают с автомобильных регистраторов записи на предмет выявления фактов взяточничества.
Проверка началась после случая, произошедшего в ноябре. Житель предложил сотрудникам ДПС взятку за несоставление материала. Работники госавтоинспекции об этом нарушении сообщили, но их уведомление было рассмотрено с нарушением установленного порядка. Прокурор внес представление и двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде полицейский отказался от взятки. 23-летняя иностранная гражданка предложила сотруднику полиции 300 тысяч, когда у нее нашли наркотики в особо крупном размере.
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