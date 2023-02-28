Прокуратура ЯНАО проверит сотрудников полиции на получение взяток

01 марта 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет проверку в ГИБДД Муравленко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудников ГИБДД в Муравленко (ЯНАО) проверят на получение взяток. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Муравленко проводит проверку соблюдения сотрудниками ГИБДД антикоррупционных ограничений в части уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и преступлений», — говорится в сообщении. Прокуроры изучают с автомобильных регистраторов записи на предмет выявления фактов взяточничества. Проверка началась после случая, произошедшего в ноябре. Житель предложил сотрудникам ДПС взятку за несоставление материала. Работники госавтоинспекции об этом нарушении сообщили, но их уведомление было рассмотрено с нарушением установленного порядка. Прокурор внес представление и двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде полицейский отказался от взятки. 23-летняя иностранная гражданка предложила сотруднику полиции 300 тысяч, когда у нее нашли наркотики в особо крупном размере.

Сотрудников ГИБДД в Муравленко (ЯНАО) проверят на получение взяток. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Муравленко проводит проверку соблюдения сотрудниками ГИБДД антикоррупционных ограничений в части уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и преступлений», — говорится в сообщении. Прокуроры изучают с автомобильных регистраторов записи на предмет выявления фактов взяточничества. Проверка началась после случая, произошедшего в ноябре. Житель предложил сотрудникам ДПС взятку за несоставление материала. Работники госавтоинспекции об этом нарушении сообщили, но их уведомление было рассмотрено с нарушением установленного порядка. Прокурор внес представление и двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде полицейский отказался от взятки. 23-летняя иностранная гражданка предложила сотруднику полиции 300 тысяч, когда у нее нашли наркотики в особо крупном размере.