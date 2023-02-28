В Свердловской области 12% предприятий пожаловались на экономическую ситуацию

01 марта 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Александр Породнов сообщил о тенденциях развития свердловских предприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество предприятий в Свердловской области, где по итогам 2022 года ухудшилась экономическая ситуация, выросло на 6,8% по сравнению с 2021-м и составили 12%. Это следует из опроса предприятий, входящих в Свердловский областной союз промышленников и предприятий (СОСПП). Итоги опроса представил вице-президент союза Александр Породнов, передает корреспондент URA.RU. «Оценивая экономическое состояние, 12% опрошенных заявили, что ситуация на предприятии ухудшилась. Динамика по сравнению с 2021-м годом — +6,8%. Вариант „ситуация улучшилась, предприятие имеет положительную динамику и развивается“ выбрали 23,9% предприятий. В 2021-м году таких было 34%», — рассказал Породнов. В целом компании оценивают 2022 год без положительной динамики. Он был хуже, чем 2021-й, но лучше кризисного 2020-го, когда из-за коронавирусной инфекции вводились многочисленные ограничения. Самым сложным год был для крупных промышленных предприятий. Наименее негативным — для малого бизнеса. Из отраслей меньше всего пострадали сферы услуг и строительства. Ранее в СОСПП делились результатами опроса предприятий по поводу мер государственной поддержки. 83% предприятий по итогам 2022 года были удовлетворены господдержкой.

Количество предприятий в Свердловской области, где по итогам 2022 года ухудшилась экономическая ситуация, выросло на 6,8% по сравнению с 2021-м и составили 12%. Это следует из опроса предприятий, входящих в Свердловский областной союз промышленников и предприятий (СОСПП). Итоги опроса представил вице-президент союза Александр Породнов, передает корреспондент URA.RU. «Оценивая экономическое состояние, 12% опрошенных заявили, что ситуация на предприятии ухудшилась. Динамика по сравнению с 2021-м годом — +6,8%. Вариант „ситуация улучшилась, предприятие имеет положительную динамику и развивается“ выбрали 23,9% предприятий. В 2021-м году таких было 34%», — рассказал Породнов. В целом компании оценивают 2022 год без положительной динамики. Он был хуже, чем 2021-й, но лучше кризисного 2020-го, когда из-за коронавирусной инфекции вводились многочисленные ограничения. Самым сложным год был для крупных промышленных предприятий. Наименее негативным — для малого бизнеса. Из отраслей меньше всего пострадали сферы услуг и строительства. Ранее в СОСПП делились результатами опроса предприятий по поводу мер государственной поддержки. 83% предприятий по итогам 2022 года были удовлетворены господдержкой.