Под Екатеринбургом построят завод за 125 млн рублей

Компания «МеталлСтройИнжиниринг» запустит в Михайловске производство металлоконструкций Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В поселке Михайловск (Свердловская область) в 2025 году запустят завод по производству металлических конструкций, где смогут работать до 200 человек. Соответствующее соглашение подписали Агентство по привлечению инвестиций региона и глава компании «МеталлСтройИнжиниринг» Владимир Морозов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«В 2022 году компания „МеталлСтройИнжиниринг“ запустила собственную инвестиционную программу, частью которой является создание на территории Михайловска проекта завода металлических конструкций производственной мощностью тысяча тонн в месяц», — отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

Инвестиции в проект составят 125 млн рублей. На площадке уже провели реконструкцию производственных площадей. Авторы проекта хотят попасть в пятерку крупнейших предприятий по производству строительных металлоконструкций промышленного и гражданского строительства в России.