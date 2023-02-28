Тюменцы пригрозили расправой дезинфекторам, которые подкидывают тараканов в подъезды

01 марта 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени заподозрили дезинфекторов в провокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени пользователи закрытых групп мессенджеров призывают друг друга применять физическую силу к дезинфекторам, которые подкидывают тараканов в многоквартирные дома. Аналогичные комментарии также были оставлены в паблике «Типичная Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Ранее представителей компаний по дезинсекции заподозрили в том, что они подкидывают насекомых в подъезды многоквартирных домов, чтобы жильцы согласились на проведение платной дезинсекции. «С такими „дезинфекторами“ надо что-то решать. Если поймаю у себя в подъезде кого-то, кто подкидывает тараканов, долго разговаривать не стану. И всем советую делать также», — написал житель Тюмени в закрытом чате одного из домов по улице Щербакова. Аналогичные комментарии были оставлены в паблике «Типичная Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Вызовите их, пусть приедут с отравой. Вломите как следует по башке, и заставьте сожрать тараканов своих», — заявил Кирилл Федоров. «Соседка лично ловила парня 13 лет с коробком таракашек. Ковырял пену, чтобы щель появилась. Как это объяснить? Я далека от теорий заговора, но тут, по-моему, очевидно все», — добавила Варвара Дмитриева. «Надеюсь, им кто-нибудь из жильцов хорошо втащит и накормит этими тараканами», — заявила Анастасия Кудрявцева. В региональное управление Роспотребнадзора был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени пользователи закрытых групп мессенджеров призывают друг друга применять физическую силу к дезинфекторам, которые подкидывают тараканов в многоквартирные дома. Аналогичные комментарии также были оставлены в паблике «Типичная Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Ранее представителей компаний по дезинсекции заподозрили в том, что они подкидывают насекомых в подъезды многоквартирных домов, чтобы жильцы согласились на проведение платной дезинсекции. «С такими „дезинфекторами“ надо что-то решать. Если поймаю у себя в подъезде кого-то, кто подкидывает тараканов, долго разговаривать не стану. И всем советую делать также», — написал житель Тюмени в закрытом чате одного из домов по улице Щербакова. Аналогичные комментарии были оставлены в паблике «Типичная Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Вызовите их, пусть приедут с отравой. Вломите как следует по башке, и заставьте сожрать тараканов своих», — заявил Кирилл Федоров. «Соседка лично ловила парня 13 лет с коробком таракашек. Ковырял пену, чтобы щель появилась. Как это объяснить? Я далека от теорий заговора, но тут, по-моему, очевидно все», — добавила Варвара Дмитриева. «Надеюсь, им кто-нибудь из жильцов хорошо втащит и накормит этими тараканами», — заявила Анастасия Кудрявцева. В региональное управление Роспотребнадзора был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.