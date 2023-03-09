09 марта 2023

В Тюмени умер 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Фото

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
В Тюмени простятся с ветераном, умершем на 96-м году жизни Фото:

В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Владыкин. Информацию сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин.

«Сегодня в Тюмени ушел из жизни ветеран-пограничник, участник Великой Отечественной войны, капитан запаса Владыкин Александр Семенович. Ему было 96 лет», — сообщил парламентарий.

Александр Владыкин отправился на фронт в 1943 году. Тогда ему было 17 лет. Служил в погранвойсках. Встретил победу в Прибалтике, после чего был командирован на Дальний Восток на о.Сахалин. Уйдя в запас, переехал в Тюмень и до пенсии работал на Судостроительном заводе.

Ранее в Заводоуковском районе Тюменской области скончался старейший житель Деомид Проскуряков. Ветеран Великой Отечественной войны умер на 103 году жизни. Проскуряков участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина.

Ветеран ВОВ Александр Владыкин
Ветеран ВОВ Александр Владыкин
Фото:

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В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Владыкин. Информацию сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Сегодня в Тюмени ушел из жизни ветеран-пограничник, участник Великой Отечественной войны, капитан запаса Владыкин Александр Семенович. Ему было 96 лет», — сообщил парламентарий. Александр Владыкин отправился на фронт в 1943 году. Тогда ему было 17 лет. Служил в погранвойсках. Встретил победу в Прибалтике, после чего был командирован на Дальний Восток на о.Сахалин. Уйдя в запас, переехал в Тюмень и до пенсии работал на Судостроительном заводе. Ранее в Заводоуковском районе Тюменской области скончался старейший житель Деомид Проскуряков. Ветеран Великой Отечественной войны умер на 103 году жизни. Проскуряков участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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