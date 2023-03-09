В Тюмени умер 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Фото

10 марта 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В Тюмени простятся с ветераном, умершем на 96-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Владыкин. Информацию сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Сегодня в Тюмени ушел из жизни ветеран-пограничник, участник Великой Отечественной войны, капитан запаса Владыкин Александр Семенович. Ему было 96 лет», — сообщил парламентарий. Александр Владыкин отправился на фронт в 1943 году. Тогда ему было 17 лет. Служил в погранвойсках. Встретил победу в Прибалтике, после чего был командирован на Дальний Восток на о.Сахалин. Уйдя в запас, переехал в Тюмень и до пенсии работал на Судостроительном заводе. Ранее в Заводоуковском районе Тюменской области скончался старейший житель Деомид Проскуряков. Ветеран Великой Отечественной войны умер на 103 году жизни. Проскуряков участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина. Ветеран ВОВ Александр Владыкин Фото: telegram-канал Николая Брыкина

В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Владыкин. Информацию сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Сегодня в Тюмени ушел из жизни ветеран-пограничник, участник Великой Отечественной войны, капитан запаса Владыкин Александр Семенович. Ему было 96 лет», — сообщил парламентарий. Александр Владыкин отправился на фронт в 1943 году. Тогда ему было 17 лет. Служил в погранвойсках. Встретил победу в Прибалтике, после чего был командирован на Дальний Восток на о.Сахалин. Уйдя в запас, переехал в Тюмень и до пенсии работал на Судостроительном заводе. Ранее в Заводоуковском районе Тюменской области скончался старейший житель Деомид Проскуряков. Ветеран Великой Отечественной войны умер на 103 году жизни. Проскуряков участвовал в Сталинградской битве и освобождении Польши, дошел до Берлина.