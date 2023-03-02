Кирпичный фасад дома начал обсыпаться из-за мокрого пятна Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Карталах Челябинской области кирпичная кладка многоквартирного дома обсыпается от влаги. На то, что дом разваливается, но его не признают ветхим и аварийным, пожаловались жильцы в социальных сетях.

«Уже несколько лет наш дом по адресу: улица Ленина, дом 10а, не признают аварийным. Внутри еще хуже. В доме много семей с детьми. В администрации говорят, что причин для расселения нет», — рассказала Евгения С. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях Евгении С. видно, что на стенах дома расползлись большие мокрые пятна. От избыточной влаги кирпичная кладка рушится и обсыпается. По словам автора, внутри дома ситуация еще хуже.

В администрации города в разговоре с URA.RU предположили, что мокрое пятно появилось из-за жильцов общежития, которые провели воду и установили душ в комнате без согласования и разрешения. В комментариях под постом пресс-служба администрации района сообщила о том, что будет проводиться обследование дома на признание аварийным.

«Управлением строительства и ЖКХ администрации района заключается договор на обследование дома по улице Ленина, дом 10а. По результатам межведомственная комиссия будет принимать решение о признании дома ветхоаварийным или подлежащим ремонту», — сообщила пресс-служба.

Мокрое пятно расползлось по фасаду здания на четыре этажа Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»

Пятно появилось на четвертом этаже, где, предположительно, хозяева квартиры установили ванную комнату без соответствующего разрешения Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»

Кирпичная кладка дома разрушается и осыпается в нескольких местах здания Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»